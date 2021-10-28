Metallic выпускает Security IQ для выявления рисков защиты данных в масштабе облака

Компания Commvault, один из лидеров рынка интеллектуальных сервисов корпоративного класса для управления данными внутри ИТ-инфраструктуры, в облаках и в среде SaaS, представила Metallic Security IQ. Унифицированный дашборд для контроля безопасности предоставляет заказчикам средства защиты данных, обнаружения угроз и восстановления после кибератак, которые сокращают риски и обеспечивают непрерывность бизнес-операций.

Из-за кибератак программ-вымогателей и новых угроз специалистам по информационной безопасности трудно обеспечить соблюдение корпоративных стандартов защиты данных. Проблема не ограничивается только программами-вымогателями поскольку сейчас наблюдается рост киберпреступлений и угроз многих других типов. Безопасность данных сегодня стала «головной болью» для компаний и государственных организаций. Разработчики из Metallic считают, что с помощью унифицированного дашборда Security IQ ИТ-специалисты могут оперативно выявить риски и слабые места защиты, ограничить уязвимость корпоративной ИТ-инфраструктуры средствами масштабируемого контроля «с нулевым доверием» (zero-trust) и на основе анализа подробной информации принимать правильные решения о восстановлении данных.

«Компаниям нужно, чтобы ИТ-команды не только управляли, защищали и контролировали корпоративные данные, но и проводили углубленный анализ безопасности данных, на основе которого можно улучшить общий уровень безопасности компании и ее готовность к послеаварийному восстановлению, поэтому ИТ-команды должны оперативно предоставлять своим коллегам из отдела кибербезопасности больше аналитической информации, — заявил Манодж Наир (Manoj Nair), генеральный менеджер, Metallic. — К сожалению, во многих случаях компании становятся жертвами атак программ-вымогателей, потому что вовремя не приняли необходимые меры безопасности. Применяя многоуровневую защиту от программ-вымогателей и безопасную изоляцию данных от внутренней корпоративной ИТ-инфраструктуры, мы помогаем заказчикам как можно быстрее идентифицировать угрозы и гарантировать быстрое восстановление данных и минимальные риски их потери».