Исследование ESET: малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных

Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить главные проблемы и страхи российских предпринимателей в сфере информационной безопасности.

Исследование показало, что большинство (60%) опрошенных бизнесменов боятся хакерских атак. Особенно участники опроса переживают за утечки внутренней информации компании и личных данных клиентов.

Кроме того, каждый второй (49%) представитель СМБ, который уже сталкивался с кибератаками ранее, рассказал, что в момент атаки чувствовал себя растерянно и не знал, что предпринять. Стоит также отметить, что потерю данных смогли предотвратить 55% респондентов, другим же компаниям удалось сохранить данные лишь частично (42%) или не сохранить вовсе (4%).

Несмотря на переживания, больше трети российских предпринимателей (39%) считают траты на информационную безопасность (ИБ) желательными, но не обязательными. Другие 27% респондентов заявили, что на ИБ необходимо закладывать бюджет. В целом каждый пятый (21%) предприниматель готов приобретать ПО для ИБ только в случае необходимости, а 13% участников опроса считают обеспечение информационной безопасности компании ненужной статьей расходов.

Говоря о сохранности данных, участники исследования также отметили, что качественное программное обеспечение с хорошей защитой от внешних атак, надежный антивирус и штатный сотрудник кибербезопасности помогли бы им чувствовать себя увереннее.

При этом 54% опрошенных предпринимателей отметили, что готовы выделять на программы кибербезопасности до 50 тыс. руб. в год. Почти треть (27%) назвали сумму до 100 тыс. руб. в год, еще 14% - до 250 тыс. От 500 тыс. руб. до 1 млн руб. в год на ИБ готовы отдать 5% респондентов.