Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками

11 ноября 2021 в 11:00 (МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10.

В текущей ситуации удалённая работа – это удобная альтернатива для работодателя. Но возникает вопрос: как контролировать рабочий процесс сотрудников? Staffcop Enterprise – это программный комплекс, который позволяет отследить сколько действительно времени потратил сотрудник на работу, защитить конфиденциальные данные компании от утечки, техническому отделу – обеспечивать своевременное решение технических проблем, возникающих у сотрудника, и многое другое! Разработчики рассмотрели множество предложений от клиентов и партнеров и внедрили их в новую версию продукта.

Новые возможности контроля файлов. Добавлены атрибуты, благодаря которым можно запретить копирование или запись файлов с носителя на носитель (например, копирование файлов с USB на жёсткий диск).

Реализована возможность назначить конкретное условие, при выполнении которого, конфигурация агента сменится – на усиленный контроль, с использованием блокировок.

Созданы настройки блокировки по типам файловых операций: теперь можно конкретным пользователям запретить конкретные операции с файлами.

Работа с расследованием инцидентов на новом уровне. После многочисленных запросов клиентов была добавлена возможность получать уведомления о сработавших фильтрах и политиках в Telegram-боте. Также функции записи видео с web-камеры доработаны для офлайн-режима.

Выгрузка и работа с данными еще быстрее. Для модуля распознавания изображений добавлена возможность работы одновременно с любым количеством серверов распознавания/машинного обучения.

Работа с интерфейсом и лицензиями. Теперь идёт подробное логирование назначения и отзыва лицензий, а также реализована возможность автоматически отзывать лицензии для конкретных пользователей конечной станции. Относительно агентов теперь можно: узнать на какие новые АРМ установился агент; увидеть суммарно все настройки конкретного агента на АРМ; увидеть, по каким АРМ или сотрудникам не было выгрузки данных и сколько времени.

Также была проведена огромная работа по улучшению и доработке уже имеющихся возможностей.

Приглашаем вас 11 ноября в 11:00 (МСК) посетить вебинар, на котором руководитель отдела аналитики Даниил Бориславский подробно расскажет о всех возможностях новой версии Staffcop 4.10

Кроме того, предлагаем вам ознакомиться со всеми возможностями Staffcop Enterprise 4.10 в рамках пилотного проекта – абсолютно бесплатно, в течение 30 рабочих дней, на необходимом количестве АРМ.

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