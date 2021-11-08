Softline помогла Antenna Hungária в Венгрии оптимизировать систему информационной безопасности

Softline помогла венгерской телекоммуникационной компании Antenna Hungária создать комплексную систему защиты, нейтрализующую актуальные риски и угрозы безопасности. Эксперты провайдера разработали для клиента дорожную карту по использованию новой системы, в которую были включены расширенные средства обеспечения безопасности. При составлении индивидуального предложения были учтены особенности инфраструктуры компании, ее цели, а также отраслевая специфика и практический опыт. В результате была организована защита персональных данных, конечных точек и онлайн-сервисов Antenna Hungária, обеспечено соблюдение правовых и нормативных требований.

Основными видами деятельности Antenna Hungária являются теле- и радиовещание, предоставление спутниковых и мультимедийных услуг, высокое качество и надежность которых достигается регулярными внутренними аудитами безопасности. По результатам последнего аудита компания озаботилась созданием комплексной системы защиты от внешних и внутренних угроз. ИТ-партнером для решения данной задачи была выбрана Softline – глобальный провайдер решений в области цифровой трансформации и кибербезопасности. Требовалось сформировать унифицированную и легко управляемую систему, которая бы защищала как деятельность компании, так и предоставляемые ей ИТ-услуги. Данная система должна была генерировать понятные уведомления и предупреждения в случае инцидентов.

Несмотря на то, что сервисы по обеспечению безопасности были включены в тарифы лицензий, которыми обладала Antenna Hungária, они не были реализованы в полном объеме. Поэтому компания нуждалась в индивидуальном предложении, содержащем анализ преимуществ уже имеющихся инструментов, чтобы определить их актуальность для компании, а также дорожную карту для их реализации. Команда Softline сотрудничала с Antenna Hungária ранее, поэтому взаимное доверие, а также осведомленность провайдера о деятельности Antenna Hungária и ее ИТ-системах позволили предложить наиболее подходящее решение.

На первом этапе проекта специалисты Softline показали, какие сервисы входят в лицензии и как они могут обеспечить комплексную защиту. Затем была разработана дорожная карта с учетом особенностей инфраструктуры и опыта клиента.

В результате эксперты Softline усилили информационную безопасность Antenna Hungária, обеспечив защиту следующих ключевых областей: персональные данные, включая защиту данных пользователей, многофакторную аутентификацию и самостоятельный сброс пароля; конечные точки – от усиления защиты доступа к активам компании до обнаружения теневого ПО, используемого сотрудниками; онлайн-сервисы, например, безопасная электронная почта, предотвращение потери данных и условный доступ к приложениям; обеспечение соблюдения правовых и нормативных требований путем упрощения идентификации и поиска информации и данных, необходимых для судебных дел.

В ходе сотрудничества специалисты Softline уделили особое внимание плавному и комфортному переходу персонала Antenna Hungária к новым сервисам, что помогло получить ему исключительный пользовательский опыт. Некоторые из рекомендованных услуг внедрялись постепенно, что помогло избежать негативной реакции пользователей и сопротивления решениям.

«Мы постоянно ищем возможности для предоставления инновационных и при этом надежных услуг нашим клиентам. Поэтому для нас очень важно, чтобы каждый аспект нашей деятельности был защищен комплексными решениями по информационной безопасности. При поддержке Softline мы получили четкое описание услуг, включенных в наши лицензии, и наилучший способ их использования, и теперь наша ИТ-среда современная и безопасная», – отметил Жолт Арки, главный технический директор компании Antenna Hungária.

«Мы рады продолжению нашего сотрудничества с Antenna Hungária – теперь и в области комплексных решений по информационной безопасности. В предыдущие годы компания постоянно развивалась, у нее богатая история. Благодаря нашим знаниям и опыту в кибербезопасности, была создана эффективная и надежная система защиты от рисков и угроз, которую высоко оценил наш клиент», – сказал Золтан Мешарос, вице-президент Softline в Восточной Европе.

После внедрения решений по безопасности Antenna Hungária поставила перед собой цель создать централизованную систему мониторинга для анализа журнала регистрации входящих оповещений.