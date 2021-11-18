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RuSIEM и Zecurion объявили о старте технологического партнерства

RuSIEM сообщила о старте партнерского технологического проекта по интеграции системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности RuSIEM и решения по предотвращению утечек данных (Data Loss Prevention – DLP) компании Zecurion.

Пандемия и перевод персонала на удаленный режим работы повысили актуальность защиты конфиденциальных данных от утечек. Большинство таких инцидентов обусловлены не только и не столько уязвимостями в программном обеспечении, сколько человеческим фактором. Для защиты от случайных и преднамеренных утечек компаниям необходимо использовать средства защиты информации, позволяющие выявлять как внутренних, так и внешних нарушителей.

Хорошим решением этой задачи является комбинация SIEM-системы, призванной выявлять и учитывать инциденты, происходящие в организации, и системы DLP, которая видит угрозы, находящиеся за периметром SIEM. В результате технической интеграции решений RuSIEM и Zecurion заказчики получат решение, позволяющее не просто считывать и анализировать события, поступающие из DLP-системы, и, вероятно, свидетельствующие об угрозах утечек информации, но и анализировать косвенные данные, что поможет максимально эффективно выявлять внутренних нарушителей.

«Синергия SIEM и DLP существенно упрощает работу службы безопасности, – отметил технический директор компании RuSIEM Антон Фишман. – Учитывая, что работа с обеими системами требует специальных знаний и навыков, мы стараемся облегчить заказчикам эту задачу и сделать так, чтобы система была интуитивно понятна ИБ-специалистам и готова к использованию по максимум «из коробки».

«Для нашей компании – это не просто еще одно технологическое партнерство, а в первую очередь активное совместное продвижение в заказчиков друг друга. Мы не только решали вопросы интеграции наших решений, но и тщательно изучали особенности продуктов компании RuSIEM. В ближайшей перспективе мы планируем к выпуску уникальный для рынка инновационный модуль взаимодействия с SIEM-системой наших партнеров. Ближе к сроку реализации такого модуля мы раскроем дополнительные детали», – сказал Александр Белявский, коммерческий директор Zecurion.

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