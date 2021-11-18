«СКБ Контур» приобрел крупную долю в разработчике программ для защиты корпоративных данных

Группа компаний «СКБ Контур» приобрела 80% ООО «Атом безопасность». Эта новосибирская компания разрабатывает программу Staffcop, которая предотвращает утечки данных с рабочих компьютеров и мониторит действия сотрудников. Таким образом «Контур» расширяет линейку собственных продуктов для безопасности бизнеса, а «Атом безопасность» получает доступ к ресурсам и компетенциям всей группы компаний.

Staffcop фиксирует продуктивность работы сотрудников, ведет учет рабочего времени и обнаруживает утечки информации.

В продуктовом направлении «Контура» «Безопасность бизнеса» развиваются уже популярные «Контур.Фокус» и «Контур.Призма». Staffcop станет частью этого направления. «Контур» будет встраивать его в свою продуктовую экосистему и продвигать на рынок.

Павел Подшивалов, коммерческий директор направления «Веб-сервисы для бизнеса» в «Контуре», сказал: «Тема информационной безопасности сейчас очень актуальна. Это связано и с удаленкой, и с развитием ИТ-инфраструктуры компаний. Мы видим растущую потребность компаний в подобных сервисах. С одной стороны, эти продукты защищают от утечки корпоративных данных. С другой, помогают контролировать эффективность сотрудников. Пандемия и дистанционный режим работы сделали такие сервисы более востребованными».

Staffcop отслеживает всю информацию, проходящую через корпоративные устройства и сети, но создан для контроля рабочей информации и производительности труда.

Дмитрий Кандыбович, «Атом безопасность», отметил: «Эта сделка — возможность привнести в компанию «Атом безопасность» процедуры корпоративного управления, расширить каналы сбыта, системно управлять продажами. Появление стратегического партнера в лице «СКБ Контур «усилит продукт и повлияет на его успешное развитие и продвижение среди целевой аудитории».

Александр Гощицкий, руководитель отдела M&A в «Контуре», сказал: «Контур купил 80% уставного капитала ООО «Атом Безопасность», а 20% остаются у создателей продукта: мы договорились с ними о совместной работе по развитию бизнеса на ближайшие годы. Компания продолжит развивать свой софт, сохранит команду разработки и продаж».