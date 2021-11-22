Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря

Тема этого года — защита данных от киберугроз. За последние два года киберпреступники заметно активизировались, а вирусы-шифровальщики стали одной из самых актуальных проблем. Хакеры похищают данные и шифруют их, требуя выкуп; суммы достигают сотен тысяч долларов и даже больше. Хорошая новость в том, что ваши данные от таких атак можно защитить.



Эксперты Veritas и гостевой спикер от «Лаборатории Касперского» представят статистику киберпреступлений в России и странах постсоветского пространства, расскажут, как нивелировать угрозу, сохранить данные неизменными и при необходимости быстро их восстановить.

Вы узнаете, как построить многоуровневую эффективную стратегию защиты и перестать бояться шифровальщиков.

В мероприятии примут участие:

региональный директор Veritas по России, Польше, Украине, Грузии и СНГ Сергей Табулин ;

; технический директор Veritas по России, Турции, Польше, Украине, Грузии и СНГ Николай Починок ,

, ведущий технический консультант Veritas Андрей Зеленский ;

; технические консультанты Veritas Алексей Казем и Александр Шевяков.

Гостевой спикер: эксперт по кибербезопасности глобального центра исследований GReAT «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Вас ждут не только интересные выступления, но и панельная дискуссия, Q&A-сессия, викторина с призами.

Присоединяйтесь к Veritas Solution Day! 2 декабря, начало в 10:00 (GMT+3).

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