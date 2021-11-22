Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России

Visionlabs (входит в экосистему «Сбера») усилит безопасность более чем 60 школ и университетов России с помощью технологий компьютерного зрения. Решения уже используются в 20 образовательных учреждениях Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Владивостока и других городов России.

Первыми проектами Visionlabs по цифровизации учебных заведений стали Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Томский государственный университет, а также инновационные школы: «Хорошевская», «Школа 21», «Инженерно-технологическая №777». В результате проведения успешных комплексных интеграций до конца года компания планирует закончить ещё порядка 40 проектов.

При создании современной инфраструктуры в школах и вузах один из ключевых вопросов — обеспечение безопасности. Ежедневно на территории кампусов находятся от несколько сотен до десятков тысяч человек. Обеспечить для них комфортную среду становится невозможным без инновационных технологий.

Зачастую в университетах и школах существующие системы устарели и имеют целый ряд уязвимостей: отсутствие автоматизации мониторинга и пропускных систем, недостаточное оборудование критичных участков видеонаблюдением, большое влияние человеческого фактора.

Решения Visionlabs помогают снизить нагрузку на охрану, так как интеллектуальные системы компьютерного зрения самостоятельно анализируют видеопоток и не требуют постоянного внимания оператора. При обнаружении конкретного инцидента система оповещает о нём службу безопасности для дальнейших действий. Это до 30% снижает расходы на обеспечение безопасности и увеличивает скорость реагирования с нескольких минут до 15 секунд.

Всего Visionlabs разрабатывает технологии для образовательных учреждений по нескольким основным направлениям: интегрированная система контроля и управления доступом с возможностью прохода по биометрии лица; бесконтактная термометрия для автоматического выявления лиц с повышенной температурой; интеллектуальная видеоаналитика, способная выявлять подозрительное поведение и потенциально опасные ситуации — лежащий/упавший человек, позиция стрельбы, поднятые руки, наличие возгорания/задымления; оплата по лицу в столовых, буфетах и вендинговых аппаратах для повышения удобства и надёжности платёжных сервисов.

В основе решений — единая платформа компьютерного зрения, которая помогает бесшовно масштабировать систему, добавлять в неё новые сервисы и управлять ими из общего интерфейса. Это также позволяет решить проблему неэффективности бизнес-процессов в школах и университетах, собирая следующую аналитику: посещаемость, часы пик, опоздания.

В большинстве сценариев, таких как термометрия, оплата по лицу, контроль доступа, платформа может распознать человека при наличии его данных в базе. Исключение составляют сценарии распознавания дыма и поз – такая аналитика реализована на камерах с другими характеристиками. Однако при необходимости участники инцидентов могут быть идентифицированы на ближайшей камере с функцией распознавания лиц.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Новейшие технологии и огромный опыт наших коллег из Visionlabs позволяют внедрять системы компьютерного зрения в промышленных масштабах, причём спектр применения таких систем весьма широк. Я убеждён, что их интеграция в системы безопасности образовательных учреждений очень важна, поскольку в разы повышает скорость реагирования на нештатные ситуации, ограничивает доступ в школы и вузы посторонних лиц, позволяет автоматически измерять температуру, не говоря уже о таких удобных вещах, как оплата питания по лицу, не требующая иметь с собой наличные или банковскую карту».

Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs, сказал: «Для цифровизации таких социально важных объектов, как школы и университеты, необходим комплексный подход. Отдельные решения, закрывающие точечные проблемы, не позволяют построить эффективную внутреннюю инфраструктуру. Поэтому команда Visionlabs разработала экосистему продуктов для образовательных учреждений, которые с помощью компьютерного зрения позволяют повысить комфорт и безопасность на территории кампусов».