Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.

ГК Astra Linux и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7, а также с Astra Linux Special Edition 4.7 для процессоров Baikal и других ARM-устройств и Astra Linux Special Edition 8.1 для платформ «Эльбрус» на архитектуре E2k.

Оба вендора официально подтвердили, что технологический стек работает корректно. Его пользователи могут реализовать в своих организациях максимально высокую степень ИТ-безопасности благодаря применению комплекса встроенных в Astra Linux механизмов защиты вместе с интеллектуальными криптографическими устройствами «Рутокен», которые дают возможность обеспечить строгую двухфакторную аутентификацию при входе в ОС и одновременно с этим оптимально подходят для безопасного хранения ключей электронной подписи. Кроме того, токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП» 2.0 и 3.0 способны формировать электронную подпись на рабочем месте сотрудника. При удаленной работе крайне важно обеспечить надежную двухфакторную аутентификацию в рабочей ОС, а также иметь возможность согласовывать документы в электронном виде. Такой режим реализуется с помощью Astra Linux Portable, образ которой может быть размещен во внутренней флеш-памяти «Рутокен ЭЦП» 2.0 Flash—портативного решения для организации защищенного рабочего места с безопасным дистанционным подключением к корпоративной инфраструктуре. Его можно использовать на любом компьютере без установки самой операционной системы, при этом будет доступен весь ее ключевой функционал, в том числе работа с электронной подписью, мандатное разграничение доступа и т.д. Совместное решение можно использовать для соединения с различными элементами ИТ-инфраструктур любых организаций: с системами электронного документооборота, управления ключами и цифровыми сертификатами.

Испытания, которые провели эксперты вендоров на тестовых стендах с Astra Linux Special Edition, затронули ряд устройств: Рутокен S, Рутокен ЭЦП PKI, Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, а также смарт-карты Рутокен ЭЦП 2.0 2100 и Рутокен ЭЦП 3.0 NFC. Тесты завершились успешно, и по их результатам был подписан двусторонний сертификат соответствия. Таким образом, продукты Рутокен рекомендованы в качестве ключевых носителей в ИТ-инфраструктурах на базе ОС Astra Linux.