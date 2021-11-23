«Ростех» и Росжелдор объявили о начале сотрудничества в области безопасности железнодорожного комплекса

НПП «Торий» и «Скантроник системс» (входят в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) объединят усилия по повышению безопасности железнодорожного транспортного комплекса. Соответствующее соглашение было подписано руководителем Росжелдора Игорем Ковалем, генеральным директором НПП «Торий» Дмитрием Трофимовым и генеральным директором «Скантроник системс» Сергеем Симочко.

По условиям соглашения приоритетным направлением взаимодействия сторон станет создание условий для внедрения на объектах железнодорожного транспорта инновационных разработок, современных информационных и аналитических систем и высокотехнологичных решений. Также партнеры займутся совместными исследованиями результатов работы технических средств, обеспечивающих безопасность функционирования транспортного комплекса, в том числе, стационарных инспекционно-досмотровых комплексов производства «Скантроник системс» совместно с НПП «Торий».

«Инспекционно-досмотровые комплексы – эффективное и современное средство контроля перевозимых грузов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать эффективному информационному обмену и совместной научной работе в области обеспечения транспортной безопасности объектов железнодорожного транспортного комплекса», – сказал генеральный директор «Скантроник системс» Сергей Симочко.

Первый отечественный железнодорожный ИДК установлен предприятиями «Росэлектроники» в Забайкальске. Оборудование является средством дистанционного обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений и позволяет в автоматическом режиме контролировать 100% грузов без остановки состава на скорости до 70 км/ч.