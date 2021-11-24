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«Сёрчинформ» стала членом Российско-Германской внешнеторговой палаты

«Сёрчинформ» сообщила о получении статуса члена Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГ ВТП). Членство в ВТП позволит российской ИБ-компании наладить и укрепить взаимодействие с немецкими заказчиками, работающими в России, в том числе некоммерческое сотрудничество.

В частности, «Сёрчинформ» планирует проводить обучающие мероприятия по теме информационной безопасности для организаций – членов палаты.

«Сёрчинформ» есть что предложить членам Российско-Германской внешнеторговой палаты. Наша компания представляет сильный сегмент отечественного ИТ – информационную безопасность. У России в мировом ИБ есть все шансы закрепить за собой имидж лидера. Но российским ИБ-продуктам не всегда легко продвигаться на европейских рынках, поэтому мы ценим возможности сотрудничества с ВТП для плодотворной работы в Европе. Для нас это хороший способ представить собственные продукты, достижения, обмениваться опытом с отраслевыми экспертами», — сказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «Сёрчинформ».

Российско-Германская внешнеторговая палата – иностранная бизнес-ассоциация, которая представляет интересы немецких компаний в России и поддерживает российские организации, которые сами стремятся на рынок Германии. ВТП консультирует членов палаты по вопросам бизнеса, законодательства, а также предоставляет возможность для участия в конференциях и съездах.

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