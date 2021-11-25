У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников

BI.ZONE предложила бизнесу бесплатное информирование о неправомерном использовании бренда компании в публичном поле. Помимо этого, можно бесплатно воспользоваться защитой электронной почты организации от спама, фишинга и вирусов.

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE подготовила для бизнеса возможность подключения к BI.ZONE Brand Protection — онлайн-платформе по защите репутации и BI.ZONE CESP — сервису по защите электронной почты. Оба сервиса будут действовать бесплатно в течение трех месяцев.

«За последний месяц эксперты BI.ZONE выявили 14,9 тыс. фишинговых ссылок в различных сферах бизнеса, а за последний год их количество достигло почти 100 тыс. Часто мошенники создают поддельные аккаунты в социальных сетях, запускают мобильные приложения, заявляют о несуществующих акциях, которые компрометируют компанию. Онлайн-платформа BI.ZONE Brand Protection помогает своевременно узнать о неправомерном использовании вашего бренда в интернете и самостоятельно блокировать ресурсы мошенников за несколько минут. Этот сервис выявляет угрозы для репутации бизнеса: от подозрительных сайтов, незаконно использующих атрибутику бренда, до утечек данных», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Он добавил, что все факты неправомерного использования бренда и утечки данных, а также статусы блокировки мошенничества отображаются в личном кабинете платформы в реальном времени. Не нужно заниматься бюрократическими вопросами, чтобы получить оперативную помощь в блокировке мошеннических ресурсов — достаточно нажать одну кнопку.

Еще одна возможность, которую предлагает BI.ZONE — защита электронной почты от кибермошенников. Несмотря на регулярное использование мессенджеров, электронная почта остается критическим каналом коммуникации в бизнесе, являясь удобной точкой входа для злоумышленников. Чтобы защитить почту от возможных атак, команде кибербезопасности требуется все больше знаний и опыта. BI.ZONE CESP позволяет избавить организации любых размеров и сфер деятельности от спама, вирусов и фишинговых ресурсов.