RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula

Компания RecFaces провела интеграцию готового биометрического решения Id-Gate со сканером документов компании «Регула». Пилотный проект реализовали по заданию одного из крупнейших вузов России.

«Регула» – международный производитель экспертных продуктов, предназначенных для проверки подлинности документов, денежных знаков и ценных бумаг. Разработки компании востребованы в разных странах мира.

Главной целью проекта стало создание открытой системы доступа в здание университета, которая объединила бы проверку паспортов с верификацией человека по лицевой биометрии и не требовала предварительного оформления пропусков.

Перед командой RecFaces также стояла задача по обеспечению рационального и комплексного использования инфраструктуры доступа на объекте для ускорения прохода в здание. А также по созданию удобной системы доступа для посетителей, не требующей прохождения предварительной регистрации или оформления разовых пропусков в бюро пропусков. Сканирование документов и идентификация человека суммарно занимают всего 5 секунд. Следует отметить, что все данные о посетителях в полной мере представлены в СКУД, что позволяет автоматизировать ряд рутинных процессов контроля. А также дает персоналу возможность продолжать работу в привычном формате без прохождения дополнительногообучения.

В рамках интеграции был реализован следующий сценарий использования системы. Подойдя к устройству СКУД на проходной, человек прикладывает свой паспорт к сканеру Regula 7027.110. После считывания документа информация перенаправляется в систему Id-Gate, где создается биометрический профиль человека, а затем – на терминал устройства, где запускается алгоритм распознавания лиц. При успешном совпадении биометрических данных с данными фотографии в паспорте СКУД получает команду на открытие доступа. Передача результатов верификации осуществляется или посредством проводного интерфейса Wiegand или с помощью API.

Отдельный сценарий предусмотрен для возможных ошибок при сканировании паспорта или биометрической верификации. В подобных случаях оператор СКУД или сотрудник службы охраны получает оповещение на планшет с предустановленным приложением Id-Gate. После этого сотруднику необходимо подойти к посетителю и направить его в бюро пропусков. Биометрический профиль пользователя содержит фотографию человека, возраст и ФИО. Важно отметить, что паспортные данные пользователя «в чистом виде» не сохраняются. Номер паспорта преобразуется посредством Secure Hash Algorithm, и в дальнейшем система оперирует только измененным вариантом. Надежное хеш-преобразование позволяет сопоставлять паспортные данные с базой биометрических профилей во время считывания, но при этом исключает возможность восстановления реального номера документа по хранящимся в системе данным.

Интеграцию готового биометрического решения Id-Gate в рамках пилотного проекта провели с использованием web.Api Regula на основе имеющейся документации. Интегрировать Id-Gate со сканером Regula 7027.110 удалось в кратчайшие сроки – за неделю без дополнительных консультаций. «Важной особенностью системы является гибкость ее настроек. Так, порог индекса схожести на терминале Id-Gate при необходимости легко настроить на пониженный уровень верификации. В процессе эксплуатации системы алгоритмы можно «дообучать» за счет механизма обогащения биометрических профилей. Уже после первого прохода через зону контроля человек получает в системе дополнительную актуальную фотографию. Поэтому при последующих проходах вероятность ошибок при верификации и возможность отказа в доступе снижаются. С учетом требований современной реальности при использовании Id-Gate в связке со сканером компании «Регула» можно добавить функцию проверки наличияна лице человека маски, а самого пользователя уведомлять о необходимости соблюдения масочного режима.

«Особо хотелось бы отметить возможность использования системы с разными паспортами. В рамках пилота мы работали с российскими документами, однако расширенное программное обеспечение сканера Regula позволяет проверять паспорта других государств. Этот функционал может быть особенно востребован вузам, где обучаются иностранные студенты», - сказала Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces.

Пилотный проект разрабатывали с перспективой установки на СКУД Sigur. Однако, будучи готовым решением, Id-Gate может быть использован со СКУД различных производителей. Аналогично сканер Regula не имеет привязки к конкретным моделям устройств доступа.