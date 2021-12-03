Varonis предупредила о возможных рисках ошибочных конфигураций Jira

Varonis сообщила о том, что ошибки в организации доступа к Jira могут привести к компрометации данных сотрудников и проектов сотен компаний, в том числе, входящих в список Fortune 1000. Вероятность такого риска была выявлена экспертами Varonis, проанализировавших 812 поддоменов корпоративных сайтов. Поддомены открывают доступ к средам Jira, через которые доступны 3774 информационные панели, 244 проекта и 75629 записи, содержащие адреса электронной почты, URL и IP-адреса.

В ходе исследования было обнаружено, что API Jira REST предоставляет доступ к гораздо большему объему данных, нежели веб-интерфейс. Эта особенность API не является уязвимостью и проявляется только в случае неверного конфигурирования прав доступа. Тем не менее, администраторы Jira могут быть введены в заблуждение и неумышленно открыть доступ к конфиденциальным данным.

Так, во время мониторинга систем одной из логистических компаний была обнаружена в открытом доступе панель управления Jira, которая содержала общедоступные URL конфиденциальных систем компании. В другом случае (речь идет об одной из финансовых организаций) эксперты Varonis обнаружили, что в открытом доступе из-за ошибки с правами доступа оказались адреса электронной почты сотрудников банка. И в том, и в другом случае информация могла использоваться злоумышленниками для проведения фишинговых атак или попыток взлома корпоративных систем.

Jira – популярный сервис компании Atlassian, который используется для организации команд разработчиков ПО. Один из его элементов – информационные панели, используемые менеджментом рабочих групп. Права доступа к информационным панелям могут настраиваться администраторами систем. Из-за неточных формулировок, использовавшихся ранее в интерфейсе управления доступом, администраторы Jira могли по ошибке предоставлять доступ к информационным панелям Jira всем желающим. Несколько лет назад Atlassian исправила эту уязвимость, однако глобальное отключение открытого доступа не приводит к автоматическому удалению общедоступных разрешений с объектов Jira – необходимо перенастроить параметры общего доступа на каждой панели управления. Исследовательская группа Varonis обнаружила, что можно извлечь больше открытых данных, используя REST API Jira. При помощи REST API злоумышленник может написать простой скрипт для сканирования учетной записи Jira компании и быстрого извлечения конфиденциальных данных.

Не устраненные ошибки могут использоваться киберпреступниками для получения как общей информации (название проекта, состав его участников), так и детальной информации, – URL информационных систем компании, адресов электронной почты ее сотрудников, включая адреса администраторов систем. Все эти данные могут использоваться для проведения атак на инфраструктуру: рассылки фишинговых писем, взлома систем при помощи перебора паролей или известных уязвимостей.

«Стоит напомнить, что ошибки, связанные с организацией доступа к информационным системам компаний признаны наиболее существенным риском сообществом обеспечения безопасности веб-приложений OWASP Foundation. Причина столь серьезной оценки этой категории рисков – использование компаниями огромного числа SaaS-приложений, многие из которых интегрируются друг с другом и могут быть скомпрометированы из-за ошибочной конфигурации сторонних сервисов», – отметил Даниэль Гутман, глава Varonis в России.

Эксперты Varonis считают, что из-за ошибки с правами доступа к панелям Jira могли быть скомпрометированы 3 тыс. адресов электронной почты, 5,5 тыс. IPv4- и более 60 тыс. URL корпоративных информационных систем.

Varonis рекомендует всем организациям, использующим Jira как в облачной, так и в on-premise инфраструктурах, провести аудит политик доступа к своим системам. Для этого можно использовать специальный сервис компании Atlassian, который описывает все необходимые для устранения ошибок меры. Кроме того, администраторы могут провести проверку прав доступа в настройках Jira (Settings-System-Global Permissions).