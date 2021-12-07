«Инфотекс» получила разрешение ФСБ на опытную эксплуатацию квантовой криптографической системы Vipnet Quandor

«Инфотекс» объявила о получении разрешения ФСБ России на опытную эксплуатацию отечественной квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей Vipnet Quandor.

Vipnet Quandor — квантовая криптографическая система, выполняющая протокол квантового распределения ключей (КРК), разработана компанией «Инфотекс» совместно с Центром квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Система предназначена для выработки и распределения квантовых ключей в средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Технология КРК решает важную криптографическую задачу — доверенную доставку ключей шифрования в СКЗИ без участия человека. Особенностью ее использования является то, что она обеспечивает полную секретность вырабатываемых ключей шифрования. Возможность их компрометации потенциальным злоумышленником исключается, так как любая попытка измерить передаваемые квантовые состояния приводит к их искажению, что не может остаться незамеченным.

Системы с использованием технологии КРК являются средствами криптографической защиты информации, призванными обеспечить защиту конфиденциальной информации, поэтому они обязаны проходить проверку на соответствие нормативным требованиям. Именно поэтому на этапе проектирования техническое задание на разработку Vipnet Quandor было согласовано с ФСБ России.

«Получение разрешения на опытную эксплуатацию Vipnet Quandor — это новая веха развития квантовой криптографии в России, — сказал генеральный директор компании «Инфотекс» Андрей Чапчаев. — Мы рассматриваем полученное разрешение как фактическое признание того, что наша квантовая система соответствует требованиям ФСБ России. Еще один шаг на пути к выпуску продукта на рынок пройден успешно, — отметил он. — За квантовыми технологиями и основанной на них криптографии мы видим большое будущее. Они могут стать фундаментом системы информационной безопасности нашей страны, поэтому мы продолжим инвестировать в развитие и совершенствование наших квантовых разработок».

Среди преимуществ Vipnet Quandor — наличие физического генератора истинно случайных чисел, основанного на квантовых эффектах, и автоматическая работа после ввода в эксплуатацию. В системе реализована также гибридная ключевая система, включающая квантовые и предварительно распределенные ключи, что позволяет, в случае физического вывода из строя квантового канала и оборудования, не останавливать шифрование. Автоматическая выработка секретных криптографических ключей по протоколу КРК возможна при длине квантового канала до 100 км.

В конце 2020 г. система Vipnet Quandor прошла ряд испытаний: в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре и на сети связи между МГТС и ГВЦ РЖД; ранее тестирование прошло на линиях связи, принадлежащих «Ростелекому».

В ближайших планах компании опытная эксплуатация Vipnet Quandor с целью ознакомления потенциальных заказчиков с работой системы.