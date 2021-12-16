Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и ГК «АЛМИ», российский системный интегратор,

завершили испытания на совместимость своих продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» и считывателя смарт-карт (карт-ридера) «Рутокен» SCR 3001.

«AlterOS» – операционная система (ОС), предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС внесена в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий ее соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам».

Ранее компании-партнеры подтвердили совместимость и корректную работу ОС «AlterOS» и криптографических ключевых носителей «Рутокен» ЭЦП 2.0 2100 (форм-факторы USB, micro, Type-C), а также смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC, токенов «Рутокен» Lite (форм-факторы USB, micro), «Рутокен» ЭЦП PKI и «Рутокен» S (форм-факторы USB, micro). Устройства «Рутокен»вошли в список ключевых носителей, рекомендуемых к работе с решениями «AlterOS». Они выполняют роль защищенных аппаратных носителей ключевой информации и осуществляют двухфакторную аутентификацию для безопасного доступа к приложениям, сервисам и учетным записям в ОС. Кроме того, устройства «Рутокен» обеспечивают безопасное хранение ключей электронной подписи, а интеллектуальные криптографические токены линейки «Рутокен» ЭЦП 2.0 способны формировать квалифицированную электронную подпись прямо «на борту».

Очередной этап совместных испытаний специалистов компании «Актив» и ГК «АЛМИ» подтвердил корректность совместной работы еще одного устройства «Рутокен», считывателя «Рутокен» SCR 3001, используемого в ОС «AlterOS» для работы с микропроцессорными картами. «Рутокен» SCR 3001 выполнен на базе собственного схемотехнического решения. Имеет закрытую прошивку с возможностью доверенного обновления, обеспечивающую высокий уровень безопасности, работает со всеми типами микропроцессорных смарт-карт и соответствует стандартам ISO 7816 и Microsoft PC/SC.

О компании «Актив»

«Актив» — российский̆ производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и реше-ния для аутентификации и электронной̆ подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление AKTIV.CONSULTING оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной̆ безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 г. и располагает собственным центром НИОКР и производственным комплексом в Москве.

О ГК «АЛМИ»

Группа компаний «АЛМИ» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и передовых решениях в области цифровой трансформации.