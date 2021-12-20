Комплекс безопасности «Континент 4» прошел сертификацию ФСТЭК по новым требованиям

Комплекс безопасности «Континент версия 4» прошел сертификацию ФСТЭК России. Продукт, разработанный «Кодом безопасности», первым в России прошел проверку на соответствие новым методическим требованиям регулятора, рассказали CNews в компании.

Сертификат подтверждает, что «Континент 4» прошел все необходимые технические тесты, которые проводила испытательная лаборатория НТЦ «Фобос-НТ». Согласно их итогам, продукт соответствует межсетевому экрану типа А 4 класса (МЭ А4), системе обнаружения вторжений 4 класса (СОВ 4), а также четвертому уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).

Документ внесен в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. Он будет действовать до конца 2026 г.