Mont стал официальным дистрибьютором «Кода безопасности»

Компания Mont заключила дистрибьюторское соглашение с «Кодом безопасности», в рамках которого займется продвижением продуктовой линейки на территории России. Это позволит расширить и усилить портфель отечественных ИБ решений, предложить рынку широкую линейку средств защиты информации, предназначенных для работы в информационных системах с самыми жесткими требованиями к безопасности. Также Mont обеспечит партнерам всестороннюю техническую и маркетинговую поддержку.

«Код безопасности» — российский ИТ-разработчик продуктов для обеспечения полной защиты базовой ИТ-инфраструктуры: конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств.