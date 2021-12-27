Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование

Generali Group, Accenture и Vodafone Business запускают новый сервис в области управления рисками и страхования от возникающих киберинцидентов. Новая интегрированная платформа страхования предоставляет услуги распознавания киберугроз и инструменты быстрого реагирования.

Совместное предложение партнеров включает оценку киберрисков, моделирование фишинговых запросов и обучающие программы, которые помогут клиентам эффективно защищаться от кибератак.

Как заявил Бруно Скарони (Bruno Scaroni), директор по трансформации Generali Group, в рамках стратегического плана развития на 2021 г. компания выделила более 1 млрд евро на цифровую трансформацию, которая поддержит запуск новых сервисов.

«Generali поможет корпоративным заказчикам и клиентам из малого и среднего бизнеса лучше понимать профиль рисков и рекомендовать необходимые решения по страхованию в киберпространстве», – отметил он.

Роль Accenture состоит в оценке киберрисков и оказании помощи для своевременного реагирования на киберинциденты. Кроме того, Accenture предоставляет доступ к обучающей платформе Security Academy с комплексом учебных программ на нескольких языках о киберугрозах и способах защиты.

Vodafone Business совместно с Accenture поможет в части восстановления после кибератак: от первоначальной категоризации инцидентов до сложных расследований в области кибербезопасности.

Еще один партнер – Europe Assistance, являющийся частью Generali Group, обеспечит общую координацию программы и организует колл-центр для обеспечения круглосуточной поддержки выявления угроз и активирования необходимых услуг по восстановлению при необходимости.

Сервис станет доступен первым клиентам в Европе с 2022 г. Услуга будет локализована в зависимости от требований рынков и преференций клиентов.

«Киберриски различаются в зависимости от отрасли и региона. Наш подход состоит в том, чтобы объединить технологии и навыки, а также помочь клиентам в конкретных отраслях стать устойчивее к угрозам», – сказал Паоло Дал Син (Paolo Dal Cin), руководитель службы безопасности Accenture в Европе.

Андрей Тимошенко, руководитель практики информационной безопасности Accenture в России, считает, что услуга может быть востребована и на российском рынке. Но, чтобы предложить оптимальную программу, страховая компания должна понимать профиль киберрисков клиентов.

«Если клиент работает над повышением осведомленности сотрудников в вопросах ИБ, привлекает к управлению киберинцидентами профессионалов и лидеров отрасли – тем самым он демонстрирует стремление заниматься вопросами информационной безопасности, не пытаясь переложить всю ответственность на страховую компанию», – отметил Андрей Тимошенко.

По его словам, с повышением уровня зрелости отечественных компаний в вопросах ИБ услуги киберстрахования займут свою нишу и на российском рынке.