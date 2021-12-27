BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001

Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы.

Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающие заявленные показатели.

Соответствие стандартам в целом свидетельствует об обеспечении защиты конфиденциальных данных и низкой вероятности неправомерного доступа к ним.

Услуги, которые подтвердили соответствие стандартам и получили сертификаты:

• мониторинг и реагирование на инциденты кибербезопасности (SOC);

• аудит и консалтинг;

• анализ защищенности приложений;

• тестирование на проникновение;

• компьютерная криминалистика.

«Эти сервисы решают задачи по созданию фундамента устойчивой киберзащиты, поиску баланса между процессами, людьми и инструментами. Они позволяют заранее узнать о слабых местах в безопасности приложения и принять меры для защиты бизнеса от киберугроз», – сказал директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Напомним, что ранее подразделение BI.ZONE SOC подтвердило соответствие требованиям PCI DSS v3.