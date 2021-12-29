Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Получен сертификат ФСТЭК России для ViPNet xFirewall 5

Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСТЭК России для программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet xFirewall 5.

Сертификат соответствия № 4501 от 28.12.2021 подтверждает, что программно-аппаратный комплекс ViPNet xFirewall 5 соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документах:

•«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) — по четвертому уровню доверия.

•«Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

•«Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016).

•«Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012).

ПАК ViPNet xFirewall 5 –– это семейство шлюзов безопасности, реализующих парадигму NGFW и позволяющих создавать гранулированные политики безопасности на основе учетных записей пользователей и списка приложений. ViPNet xFirewall 5 обеспечивает фильтрацию трафика на всех уровнях, антивирусную защиту и предотвращение обхода политик ИБ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Компании по всему миру атакует хитроумная программа с российским следом

«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby

CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности

Microsoft бьет тревогу. В Active Directory нашлись бреши для захвата контроля над доменом Windows

Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков
Показать еще