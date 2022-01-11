«Крок» представила чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП

На фоне роста кибератак в промышленном секторе ИТ-компания «Крок» составила чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП. Эксперты компании, основываясь на многолетнем проектном опыте, описали пошаговый алгоритм действий, способный обезопасить ИТ-инфраструктуру предприятия.

Согласно статистике, злоумышленникам в 2021 г. удалось скомпрометировать по меньшей мере тысячи промышленных организаций по всему миру. В фокусе целевых атак чаще всего оказывались нефтяные и машиностроительные компании, а также энергетический сектор. Основной ландшафт угроз представляли ресурсы из интернета, подключаемые внешние носители и вредоносные почтовые вложения.

По мнению экспертов «Крок», чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП включает в себя, прежде всего, внедрение эшелонированной защиты при сопряжении технологического и корпоративного контуров: обеспечение сегментации сети и фильтрации трафика с помощью промышленных межсетевых экранов. Объекты промышленной автоматизации должны быть оснащены компонентами централизованного мониторинга, а также системами обнаружения и предотвращения вторжений. Доступ с удаленных рабочих мест необходимо осуществлять с помощью настройки VPN-клиента, двухфакторной аутентификации, антивирусной защиты, средств контроля абонентских устройств и действий пользователей. Данный набор инструментов и алгоритмов действий позволит создать замкнутую безопасную среду, в которой все объекты на сетевом уровне взаимодействуют через защищенные и контролируемые каналы связи.

«Инновации в области сетевых технологий позволяют не только обеспечивать расширенную защиту от угроз, но и гибко масштабировать и изменять сеть, а также адаптировать экосистему АСУ ТП к меняющимся требованиям бизнеса, таким как поддержка удаленной и гибридной работы. Особенности проектирования систем межсетевого экранирования для производственных предприятий связаны со сложной иерархической структурой, в которой существует множество промышленных протоколов. Ландшафт АСУ ТП затрагивает критически важные информационные ресурсы организаций, поэтому стратегически важно построить отказоустойчивую и масштабируемую ИТ-архитектуру», – отметил Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности ИТ-компании «Крок».

Информационная безопасность критически важных объектов неразрывно связана с защищенностью АСУ ТП. Подключение промышленных автоматизированных систем к корпоративной сети может приводить к угрозам перехвата управления технологическим процессом из любой точки земного шара без непосредственного физического доступа. Для того, чтобы защитить АСУ ТП от возможного нелегитимного доступа необходимо проведение аудита безопасности и внедрение инструментов для контроля инфраструктуры. Эксперты «Крок» рекомендуют выстроить комплексную систему защиты информации, включающую современные программные средства защиты, все регламенты и политики безопасности, а также компетентный персонал, обученный администрированию и поддержке системы в актуальном состоянии.

«Российский рынок АСУ ТП адаптировался к существованию в условиях санкций и в течение последних пяти лет существенно вырос благодаря крупным инфраструктурным проектам, в том числе в нефтегазовой и химической промышленности. Возрастают и требования регуляторов к безопасности АСУ ТП объектов критической инфраструктуры (КИИ). В связи с необходимостью объектам КИИ реализовать предписанные меры защиты и обеспечивать взаимодействие с центрами ГосСОПКА, для большинства промышленных предприятий становится все более очевидной необходимость внедрения систем централизованного мониторинга, анализа и управления информационной безопасностью», – отметил Игорь Зельдец, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в нефтегазовой и химической промышленности.