Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры

Производитель корпоративного программного обеспечения, корпорация Oracle, сообщает, что система управления базами данных Oracle 19c с опциями Advanced Security и Database Vault успешно прошла сертификацию ФСТЭК России по защите информации на «Уровень Доверия 6».

Теперь сертифицированные продукты Oracle могут быть использованы в информационных системах, имеющих повышенные требования к безопасности данных и информации, в соответствии с требованиями законодательства России.

СУБД Oracle и ее опции доступны к использованию в системах ГИС 3 класса, КИИ 3 класса, ИСПДн (персональные данные) уровней (классов) 4 и 3 и в системах АСУ ТП 3 класса, эксплуатируемых на Oracle Linux 7,8 и Red Hat Enterprise Linux версии 7.

В рамках сотрудничества с Oracle в партнерской сети Oracle Группа «Борлас» выражает свою заинтересованность и обязуется распространять бесплатно носители с сертифицированными продуктами, относящимися к ним документами и критическими обновлениями, маркированные голографической маркой ФСТЭК заинтересованным заказчикам, отвечающим следующим условиям:

1.Наличие лицензий на Oracle Database + опции Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security в количестве, соответствующем лицензионным правилам Oracle для выбранной ИС.

2.Наличие действующего контракта стандартной технической поддержки со сроком окончания не менее трех месяцев от даты запроса на получение сертифицированной версии.

3.Наличие установленного ПО Oracle Database 19c с опциями Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security на выбранной ИС.

Центр компетенции «Борлас» по сертифицированным продуктам Oracle предложит дополнительные услуги по категоризации и классификации объектов критической информационной инфраструктуры, определению уровней защиты информационных систем обработки персональных данных и применимости сертифицированного ПО Oracle для решения задач и выполнения требований, предъявляемых к ИС заказчиков в соответствии с российским законодательством.