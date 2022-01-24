ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

Компании ЭОС и «Актив» по результатам проведенных испытаний подтвердили корректность совместной работы в ОС Android корпоративного мобильного приложения EOSmobile для СЭД/ECM-системы «ДЕЛО» (разработчик – ЭОС) и ключевых носителей и смарт-карт «Рутокен ЭЦП», в том числе на базе технологий NFC. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив»

Использование электронной подписи (ЭП) в EOSmobile позволяет пользователю обеспечить юридическую значимость своих решений, а именно, подписывать с помощью электронной подписи поручение перед его отправкой на исполнение или файлы при визировании / подписании проекта документа.

По результатам испытаний совместной работы в ОС Android корпоративного мобильного приложения EOSmobile для СЭД/ECM-системы «ДЕЛО» и устройств «Рутокен» интеллектуальные ключевые носители и смарт-карты «Рутокен» внесены в список рекомендуемых устройств для работы с EOSmobile (Android). В соответствии с подписанным компаниями «Актив» и ЭОС сертификатом EOSmobile (Android) совместимо и работает на устройствах под управлением операционной системы Android со следующими USB-токенами и смарт-картами:

• «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC;

• «Рутокен ЭЦП» 2.0 2100 Type-C;

• «Рутокен ЭЦП» 2.0 3000 Type-C;

• «Рутокен ЭЦП» Bluetooth.

Мобильное приложение EOSmobile предназначено для работы пользователей в системах электронного документооборота, разработанных ЭОС. Приложение EOSmobile также доступно на iOS и Windows.

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» – полностью отечественные аппаратные ключевые носители и средства защиты информации, используемые для двухфакторной аутентификации и формирования электронной подписи. Устройства «Рутокен» используют в системах, где установлены высокие требования к безопасности информации, в том числе в СЭД/ECM-системах.