Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS

«Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.6 Ключевым изменением стала реализованная в Endpoint-агенте для macOS возможность блокировки печати конфиденциальных документов. Кроме того, в Solar Dozor 7.6 появилась функциональность мониторинга поступления трафика из внешних систем по протоколу ICAP при их интеграции с DLP-решением.

Начиная с версии 7.6, Solar Dozor позволяет контролировать на компьютерах на базе macOS печать документов, применяя к ним правила политики безопасности. Осуществляется перехват данных, отправляемых на локальные, сетевые и виртуальные принтеры, а также блокирование операции печати. Так, например, можно заблокировать печать документа, содержащего паспортные данные или любой другой вид конфиденциальной информации. На сегодняшний день Dozor Endpoint Agent для macOS – единственный на российском рынке endpoint-агент для рабочих станций на базе ОС от Apple, в котором реализована блокировка печати конфиденциальной информации, утверждают в компании «Ростелеком-Солар».

«Ноутбуки на базе macOS составляют существенную часть компьютерного парка многих российских компаний, в особенности работающих в сфере дизайна, медиа, ритейла и др. При этом контроль рабочих станций под управлением ОС от Apple на отечественном рынке обеспечивают лишь единицы DLP-систем. Выпустив в 2021 году первую версию агента для macOS, «Ростелеком-Солар» продолжает стремительно развивать его возможности, реализуя для рынка уникальные функции. Теперь наши заказчики-пользователи macOS могут не просто фиксировать факт утечки конфиденциальной информации через печать с MacBook, но и активно предотвращать такие инциденты», – сказала Галина Рябова, директор центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-Солар».

Разработчики Solar Dozor 7.6 дополнили продукт функцией отслеживания поступления и обработки ICAP-трафика от различных внешних систем. Это позволяет пользователю DLP-системы, не копаясь в лог-файлах и не анализируя технические заголовки, быстро увидеть, поступает ли ICAP-трафик от той или иной системы, обрабатывается ли он, и делается ли это корректно.

Важной частью решения задачи мониторинга поступления данных от внешних систем стала функция идентификации трафика, которая позволяет определить, от какой именно системы поступают конкретные сообщения. Благодаря этому можно быстро выявить и устранить проблемы с трафиком от внешних систем, что очень важно для оперативного контроля и предотвращения утечки информации.

В целом в новой версии Solar Dozor разработчики уделили максимум внимания различным улучшениям, связанным с контролем рабочих станций сотрудников. Так, стало удобнее контролировать доступ к различным USB-устройствам на рабочих станциях – флеш-накопителям, подключаемым веб-камерам и др. Теперь можно запретить или, наоборот, разрешить использование USB-устройств конкретной модели и производителя. Это существенно сокращает время работы с большими массивами USB-устройств по сравнению с необходимостью их настройки по полному списку по всей компании.

Также пользователи Solar Dozor 7.6 могут в скрытом режиме удаленно развертывать агенты мониторинга рабочих станций на macOS через облачную службу управления корпоративной мобильностью (EMM). Это кроссплатформенное решение для управления мобильными устройствами, ПК и установленными на них приложениями используют многие заказчики, что и послужило причиной реализации этой функции. Кроме того, в рамках релиза Solar Dozor 7.6 разработчики добавили поддержку новой ОС macOS 12 Monterey.

И, наконец, в Solar Dozor 7.6 появилась функция записи звука с микрофона рабочей станции с возможностью ее прослушивания в режиме, максимально приближенном к реальному времени. Сотрудник службы безопасности может начать прослушивать запись через 1-2 минуты после ее запуска. Также можно настроить срок хранения записей для их последующего использования. Эта функциональность помогает специалисту по безопасности осуществлять проверку при возникновении подозрений на нарушение со стороны сотрудника, поэтому она востребована заказчиками для сбора доказательной базы при проведении расследований.