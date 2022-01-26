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Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust

Fortinet, специализирующаяся в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, представила отчет the Global State of Zero Trust Report. Опрос показывает, что хотя большинство организаций понимают важность внедрения модели нулевого доверия (Zero Trust) или находятся в процессе реализации инициатив, связанных с этой технологией, более половины из них не могут воплотить это представление в реализуемых ими решениях из-за отсутствия некоторых основных базовых принципов Zero Trust.

«В связи с развитием ландшафта киберугроз, переходом на удаленную работу и необходимостью безопасного управления приложениями в облаке модель Zero Trust является первостепенной задачей для организаций. Наше исследование показало, что хотя большинство организаций в той или иной форме стараются внедрять Zero Trust, они не имеют целостной стратегии и не могут реализовать некоторые основные принципы безопасности этого подхода. Эффективное решение для закрытия всех основных потребностей, связанных с Zero Trust в инфраструктуре, включая конечные точки, облачные и локальные системы, требует использования подхода на основе платформы кибербезопасности с ячеистой структурой. Если решение не включает все эти пункты, оно будет лишено широкой видимости и интегрированности во все процессы» – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Отчет Threat Landscape Report от FortiGuard Labs продемонстрировал увеличение количества и повышение уровня изощренности атак, направленных на частных лиц, организации и критическую инфраструктуру. Организации ищут решения для защиты от этих эволюционирующих угроз, и Zero Trust стоит здесь на первом месте по нескольким причинам. Кроме того, переход к удаленной работе привлек особое внимание к сетевому доступу с нулевым доверием (ZTNA), поскольку организациям необходимо обезопасить себя и свои активы от последствий небезопасных подключений к домашним сетям с плохой защитой.

Отчет демонстрирует некоторую путаницу в понимании того, что включает в себя полноценная стратегия внедрения Zero Trust. Респонденты указали, что они понимают концепцию Zero Trust (77%) и ZTNA (75%), а более 80% сообщили, что уже имеют или разрабатывают стратегию внедрения Zero Trust и/или ZTNA. Тем не менее, чуть больше 50% указали, что не могут реализовать основные возможности Zero Trust. Почти 60% указали, что у них нет возможности аутентифицировать пользователей и устройства на постоянной основе, а 54% испытывают трудности с мониторингом пользователей после аутентификации.

Этот пробел вызывает озабоченность, поскольку эти функции являются важнейшими принципами Zero Trust, и это ставит под сомнение реальное положение дел с их внедрением в организациях. Дополнительную путаницу вносят термины «доступ с нулевым доверием» и «cетевой доступ с нулевым доверием (ZTNA)», которые иногда используются как взаимозаменяемые.

Приоритетами для Zero Trust являются: «минимизация последствий нарушений и вторжений», за которым следуют «защита удаленного доступа» и «обеспечение непрерывности бизнеса или другой деятельности». «Улучшение пользовательского опыта» и «достижение гибкости для обеспечения безопасности в любом месте» также являются важными приоритетами.

«Безопасность всей поверхности цифровых атак» была единственным наиболее важным преимуществом, указанным респондентами, за которым следует «лучший пользовательский опыт для удаленной работы (VPN)».

Подавляющее большинство участников опроса считает, что для решений безопасности с нулевым доверием жизненно важно быть интегрированными в существующую инфраструктуру, работать в облачных и локальных средах и быть безопасными на уровне приложений. Однако более 80% респондентов отметили, что внедрение стратегии Zero Trust в расширенной сети сопряжено с трудностями. Для организаций, не имеющих или не разрабатывающих такую стратегию, препятствия включают нехватку квалифицированных ресурсов, а 35% организаций используют другие ИТ-стратегии для решения проблемы Zero Trust.

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