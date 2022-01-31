Trend Micro заблокировала более 94 млрд угроз в 2021 году

Trend Micro Incorporated сообщила о том, что принадлежащая ей инфраструктура анализа угроз Smart Protection Network (SPN) в 2021 г. нейтрализовала 94,3 млрд киберугроз в отношении своих клиентов — частных лиц, правительственных структур и компаний.

Количество обнаружений в прошлом году выросло на 42% по сравнению с 2020 г. Также выяснилось, что количество атак во второй половине 2021 превысило отметку 53 млрд, в то время как в первом полугодии Trend Micro заблокировала 41 млрд угроз.

Угрозы были обнаружены в результате более чем 5 трлн запросов, что на 36% больше, чем в 2020 г. Платформа SPN использует более 250 млн датчиков.

«Решения Trend Micro обнаруживают угрозы для конечных точек, мобильных устройств, серверов, устройств интернета вещей (IoT) и промышленного интернета вещей (IIoT), домашних и других сетей, инструментов обмена сообщениями, сетевых и облачных сред, — сказал Джон Клэй (Jon Clay), вице-президент Trend Micro по анализу угроз. — Это свидетельство наших постоянных усилий по расширению защищаемой от атак поверхности и совершенствованию передовых технологий обнаружения, развёрнутых на 500 тыс. коммерческих и государственных учетных записей и миллионах частных. Но это также подчёркивает и рост числа угроз со стороны злоумышленников, как было указано в нашем прогнозе на 2022 г.».

Несмотря на двузначный рост количества обнаруженных киберугроз с 2020 по 2021 г., Trend Micro заблокировала на 66% меньше атак программ-вымогателей за этот период, подтверждая теорию о том, что подобные угрозы становятся более целенаправленными. Ещё одним фактором, способствующим снижению этого показателя, стало то, что больше атак программ-вымогателей блокируется на самых ранних этапах, ещё до развёртывания. В 2021 г. компания смогла упреждающе остановить более 14 млн атак — до того, как они смогли повлиять на клиентов.

Даже с комплексными возможностями защиты Trend Micro, ориентированными на облачные технологии, специалисты по безопасности должны быть готовы к новому натиску угроз в 2022 г. Trend Micro прогнозирует, что системы интернета вещей, глобальные цепочки поставок, облачные среды и функции DevOps получат ещё больше внимания со стороны злоумышленников в наступившем году.

Расширенное исправление на основе рисков, расширенное выявление и реагирование (XDR), усиление защиты серверов, концепция нулевого доверия (Zero Trust), мониторинг сети и методы DevSecOps будут иметь решающее значение для предотвращения роста киберрисков в 2022 г.