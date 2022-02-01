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Обновленная платформа кибербезопасности Varonis 8.6 сокращает уязвимости данных в Microsoft 365

Компания Varonis Systems объявила о выпуске новой версии платформы кибербезопасности Varonis. Среди обновлений: расширенная защита данных в Microsoft 365 с удобными инструментами для обнаружения незащищенных файлов и папок, дополнительная защита от программ-вымогателей и автоматическая маркировка конфиденциальных файлов.

Платформа кибербезопасности Varonis помогает организациям защищать критически важную информацию с помощью автоматизации для обеспечения нулевого доверия, решения задач конфиденциальности и соответствия нормативным требованиям, а также обнаружения современных атак. Новые возможности версии 8.6 помогают компаниям защитить конфиденциальные данные в Microsoft 365 и упрощают обнаружение и устранение избыточных прав доступа при совместной работе в облаке.

Обновления версии 8.6 платформы кибербезопасности Varonis включают в себя:

Панели мониторинга для визуализации данных, полученных из общих ссылок. Платформа показывает, каким образом предоставляется общий доступ к конфиденциальным файлам, папкам или сайтам в SharePoint Online и OneDrive — как для конкретных пользователей, так и для всей организации, внешних пользователей и даже всего интернета. Это позволяет быстро закрыть избыточный доступ и уменьшить риски для компании.

Модели угроз для обнаружения и защиты от программ-вымогателей и современных атак. Обновленные модели угроз, в основе которых лежит поведенческий анализ, разработаны специально для выявления атак программ-вымогателей и внутренних угроз в среде Microsoft 365.

Расширенные возможности корректировки прав доступа для сайтов SharePoint Online и OneDrive. Администраторы ИБ могут обеспечивать безопасность данных, удаляя общедоступные ссылки, которые раскрывают конфиденциальную информацию слишком широкому кругу лиц, независимо от того, кто «владеет» сайтом.

Автоматическое назначение меток и применение политик защиты данных.

Метки классификации данных Varonis основаны на результатах встроенной автоматической классификации и интегрируются с Microsoft AIP, что исключает ручную работу по маркировке файлов для шифрования и защиты конфиденциальных данных. Varonis не только маркирует облачные файлы, но и автоматически переназначает или удаляет метки при изменении политики, если содержимое файла больше не соответствует политике или если файлы были неправильно маркированы вручную.

«Microsoft 365 постепенно набирает обороты в России. Его уже активно используют для работы и коммуникаций многие компании, особенно можно выделить такие приложения как Teams, использующие в качестве платформы хранения SharePoint OL и OneDrive. При этом, нужно помнить, что предоставляемое пользователям удобство и скорость взаимодействия между собой, значительно усложняет контроль за безопасностью данных. С помощью платформы кибербезопасности Varonis компании могут использовать решения для совместной работы, обеспечивая при этом необходимый уровень безопасности не только в Microsoft 365, но и в гибридных облачных ИТ-средах», – сказал Даниэль Гутман, глава Varonis в России.

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