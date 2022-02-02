Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техническая защита Интеграция Техника
|

BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ

Терминалы контроля доступа BioSmart Quasar теперь поддерживают идентификацию по лицу с помощью технологий VisionLabs. Точность идентификации достигается вне зависимости от уровня освещенности помещения дополнительных атрибутов – масок, очков и головных уборов. Совместное решение компаний отвечает современным отраслевым требованиям по импортозамещению.

Аппаратная часть решения представляет собой терминал BioSmart Quasar для биометрической идентификации с многоуровневой системой антиспуфинга. За счет камер высокого разрешения и датчиков освещенности устройство работает даже в полной темноте или при сильной засветке. За распознавание лиц отвечает платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA компании VisionLabs, в основе которой лежат собственные алгоритмы компании.

Интеграция BioSmart Quasar с LUNA PLATFORM обеспечивает бесконтактный способ прохода через турникет по биометрии лица. Достаточно посмотреть в камеру – распознавание занимает доли секунды. Высокочувствительная оптическая система BioSmart Quasar, состоящая из RGB и 3D-камер, а также камеры глубины, выполняет детекцию лица и проверку на liveness, а нейросети LUNA PLATFORM извлекают из изображения биометрический шаблон и сравнивают его с существующей базой данных. Если они совпадают – проход будет разрешен.

LUNA PLATFORM включена в Единый реестр отечественного ПО, а терминал BioSmart Quasar сертифицирован на соответствие требованиям Постановления Правительства России № 719 и включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ №878.

Сертификация подтверждает, что терминалы BioSmart Quasar, и все их компоненты изготовлены российскими поставщиками, а применяемые в них технологии ни в чем не уступают или даже превосходят зарубежные аналоги. Как результат, BioSmart Quasar получает приоритет при закупках по 223-ФЗ, а сама компания по праву может быть названа флагманом импортозамещения в биометрической отрасли.

Поэтому совместное решение может быть применено в проектах по импортозамещению и особенно актуально для использования на стратегически значимых объектах, таких как производственные комплексы, центры обработки зданий, муниципальные и государственные учреждения.

Помимо этого, BioSmart Quasar и LUNA PLATFORM разработаны с учетом защиты конфиденциальности: исходное изображение лица невозможно восстановить из извлеченных дескрипторов. Такой принцип работы позволяет соблюдать правила защиты персональных данных, что соответствует нормам GDPR и ФЗ №152 «О персональных данных».

«Интеграция платформы компьютерного зрения VisionLabs с аппаратной частью компании BioSmart позволяет предложить нашим заказчикам готовое решение, полностью построенное на российских технологиях и превосходящее по характеристикам мировые аналоги. Для многих промышленных и государственных предприятий вопрос импортозамещения является ключевым, и мы помогаем улучшить пользовательский опыт и повысить эффективность процессов при переходе на отечественные разработки», — сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры с «русскими связями» шантажируют поставщика комплектующих для Apple и Tesla

В WhatsApp гигантская «дыра». Кто угодно может прочитать чужие удаленные сообщения

Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее

Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD

Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские

Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой

Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще