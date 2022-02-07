Подтверждена совместимость Secret Net Studio с Windows 11, 10 21H2 и Server 2022

Компания «Код безопасности» объявила о совместимости программного продукта Secret Net Studio версий 8.8 и 8.6 с Windows 11, Windows 10 21H2 и Windows Server 2022.

Secret Net Studio – это средство защиты от несанкционированного доступа, которое обеспечивает разграничение использования конфиденциальной информации и защиту от компьютерных атак на операционные системы семейства Windows. Secret Net Studio также работает с клиентскими (10, 8.1, 7 SP1) и серверными версиями Windows (Server 2019, 2016, 2012 и 2008 R2 SP1).

SNS соответствует государственным требованиям в области защиты информации и имеет сертификаты ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны России.