Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия»

Разработка «Ростелеком-солар» – программный комплекс для предотвращения утечек информации Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации по четвертому уровню доверия и техническим условиям. Полученный продуктом сертификат соответствия удостоверяет, что Solar Dozor 7 является программным средством защиты от неправомерной передачи из информационной системы информации, не содержащей сведений, составляющих гостайну.

«Данный сертификат подтверждает надежность и безопасность системы предотвращения утечек информации Solar Dozor – наши заказчики могут быть уверены в том, что для защиты своих самых ценных информационных активов они используют проверенное решение. Это в особенности значимо для государственных органов власти, организаций-объектов критической информационной инфраструктуры, а также для компаний любых других сфер экономики, владеющих критичной для бизнеса конфиденциальной информацией. При этом важно понимать, что на российском рынке пока нет специальных требований к сертификации DLP-систем. Поэтому Solar Dozor прошел максимально широкую сертификацию регулятора в полном объеме по общим требованиям доверия, в отличие от большинства конкурирующих решений, которые сертифицированы лишь по узким требованиям к отдельным функциям DLP-систем, например к средствам контроля съемных машинных носителей», – отметил Алексей Кубарев, руководитель отдела развития бизнеса Центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-солар».

Сертификация всех 10 модулей DLP-системы Solar Dozor 7 длилась полтора года. Программный комплекс прошел полный цикл предусмотренных регулятором экспертиз и испытаний, по результатам которых испытательная лаборатория АО «Лаборатория ППШ» и орган по сертификации АО «НПО Эшелон» выдали заключение об успешном прохождении сертификации.

Средства защиты информации, соответствующие четвертому уровню доверия, применяются в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, а также в информационных системах общего пользования второго класса.

Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Ее возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Также Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет выявлять аномалии поведения, круг общения и приватные контакты сотрудников, а также профилировать их на основе устойчивых паттернов поведения.

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«Ростелеком-солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.