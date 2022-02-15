«ИнфоТеКС» выпустил сертифицированную версию ViPNet SIES MC 2.2.2

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске сертифицированной версии программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet SIES МС (Management Center) версии 2.2.2 и получении сертификатов соответствия ФСБ России для трех исполнений продукта.

ViPNet SIES MC –– это центральный компонент криптографической платформы информационной безопасности АСУ и IIoT-систем, который позволяет управлять как продуктами решения ViPNet SIES, так и СКЗИ других производителей. ViPNet SIES МС разворачивает компоненты решения доверенным образом, обеспечивает их ввод в эксплуатацию и позволяет обновлять как сами компоненты решения, так и их ключевую информацию.

Для исполнений ПАК ViPNet SIES MC 10000 и ПАК ViPNet SIES MC 3000 получены сертификаты соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ класса КС3. Для исполнения ПО ViPNet SIES MC VA получен сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ класса КС1.

В ViPNet SIES MC 2.2.2 добавлены следующие улучшения:

• Добавлена возможность организации группового защищенного обмена между устройствами. Таким образом, решение ViPNet SIES теперь поддерживает все виды коммуникаций внутри промышленных систем: точка-точка, multicast, шина, подписочная модель.

• Реализована возможность использования ViPNet SIES для работы в индустриальных системах с резервированием защищаемых устройств.

• Добавился новый тип SIES-узла «Другой», которым может быть любое стороннее СКЗИ, реализующее протоколы CMS или CRISP.

• Предоставлен API для интеграции сторонних СКЗИ в SIES MC, что позволяет построить мультивендорную систему.

• Добавлены механизмы работы, обеспечивающие защиту информации для нескольких компаний и/или систем АСУ ТП одновременно. Ролевая модель позволяет разделить доступ к ресурсам, служба доставки команд позволяет подключать до 200 независимых систем.

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.