«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation Light, ориентированной на управление доступом пользователей в интернет. В этой модификации отключены функции обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) и контроля приложений (nDPI, распознавание протоколов прикладного уровня за счет сигнатурного анализа).

Возможности версии Traffic Inspector Next Generation Light по контролю доступа пользователей в интернет:

• Декодирование и проверка HTTPS-трафика;

• Управление доступом с помощью правил сетевого экрана pf;

• Черные/белые списки URL для веб-прокси, назначаемые на локальные / доменные группы и пользователей;

• Фильтрация с использованием скачиваемых URL-списков для веб-прокси;

• Фильтрация по MIME-типам объектов;

• Контентная фильтрация по категориям URL c помощью NetPolice (дополнительный модуль);

• Фильтрация спама;

• Аутентификация с помощью локальной базы пользователей, каталога Active Directory, RADIUS-сервера;

• Аутентификация HTTP Basic, HTTP NTLM, Kerberos, LDAP, RADIUS;

• Смешанная аутентификация (логин/пароль + привязка к IP/MAC-адресу);

• Двухфакторная аутентификация по локальной базе в Captive Portal, на веб-прокси сервере и VPN-серверах;

• Идентификация пользователей по SMS в местах публичного доступа к интернету в соответствии с законодательством России;

• Captive Portal с поддержкой различных режимов аутентификации;

• Поддержка HTTP/1.1 и проксирования HTTP;

• Проксирование SSL-соединений (метод HTTP CONNECT);

• Поддержка FTP over HTTP;

• Прозрачное проксирование (transparent proxy);

• Перехват и дешифровка HTTPS-соединений;

• Кеширование веб-контента;

• Фильтрация через списки контроля доступа.

Traffic Inspector Next Generation Light разработан «Смарт-софт» пециально для заказчиков, которым необходимо:

• гибко управлять доступом пользователей в интернет;

• получать подробные отчеты о действиях сотрудников при работе в интернете;

• организовать авторизацию сотрудников с помощью локальной базы Traffic Inspector Next Generation (для небольших сетей без доменов);

• обеспечивать сквозную авторизацию сотрудников на прокси-сервере через Active Directory.

«Смарт-софт» предоставляет возможность бесплатного тестирования Traffic Inspector Next Generation Light. Для заказа бесплатного тестирования необходимо направить запрос в адрес компании.

«Ряд заказчиков высказывали желание приобрести облегченную версию Traffic Inspector Next Generation с фиксированным набором самых необходимых функций для использования в подразделениях, где требуется качественный контроль интернет-активности пользователей. Мы учли эти пожелания и создали модификацию Traffic Inspector Next Generation Light», - отметил генеральный директор «Смарт-софт» Андрей Давидович.

***

«Смарт-софт» – российская многопрофильная сервисная ИТ-компания. Компания работает на рынке информационной безопасности для бизнеса и госсектора с 2003 г. и реализует уникальные ИТ-проекты, ориентированные на потребности и задачи клиентов. «Смарт-софт» практикует многоуровневую модель защиты информационных систем заказчиков.

Портфель решений «Смарт-софт» включает в себя:

• продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector, а также средства защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России;

• программный комплекс по контролю печати;

• программный комплекс по мониторингу состояния элементов сети;

• контентный фильтр;

• системы тестирования безопасности и защиты веб-приложений;

• услуги по внедрению DLP-систем;

• услуги по внедрению систем многофакторной аутентификации;

• услуги аудита информационной безопасности;

• проектирование, внедрение и сопровождение систем защиты информации;

• услуги по построению систем защиты персональных данных;

• услуги модернизации системы управления информационной безопасностью;

• создание систем защиты государственных информационных систем (ГИС);

• построение систем защиты информации субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ);

• расследование инцидентов информационной безопасности.