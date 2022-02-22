«Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году

В 2021 г. среди легенд и направлений, которые мошенники применяли в своих схемах, исследователи «Лаборатории Касперского» выделяют использование темы коронавируса, предложения лёгкого заработка, в том числе скам с розыгрышами и призами якобы от известных брендов, а также создание большого количества фейковых страниц платёжных систем. Эксперты «Райффайзен банка» также отмечают значительное увеличение доли фишинга в общем объеме мошеннических атак.

«Мы замечаем значительный рост фишинга по сравнению с телефонным мошенничеством за последние полгода, — сказал Илья Зуев, руководитель управления информационной безопасности «Райффайзен банка». — В 2021 г. фишинговые атаки составили 35% от всех случаев мошенничества, с которыми сталкивались наши клиенты, — в 2020 г. эта доля составляла всего лишь 5%. Мошенники полностью автоматизируют свои действия: запуск фишинговых ресурсов и их распространение в сети занимает минуты. Мы отслеживаем появление таких сайтов и блокируем их, однако клиентам также важно сохранять бдительность».

Одной из актуальных в 2021 г. стала тема инвестиций: банки и другие организации активно продвигали инвестиционные и брокерские счета. По данным «Лаборатории Касперского, злоумышленники не остались в стороне от этого тренда и постарались сделать так, чтобы их «инвестиционные проекты» выглядели особенно заманчиво. Чтобы привлечь внимание и заполучить доверие потенциальных вкладчиков, мошенники распространяли в Рунете объявления от имени успешных бизнесменов и крупных компаний. В них предлагалось внести небольшую сумму, чтобы через некоторое время получить взамен внушительную прибыль. В некоторых случаях злоумышленники подчеркивали стабильность и отсутствие рисков для инвестора, а также статус организации. Чтобы придать солидности процедуре, жертвам предлагалось пройти тест или оставить заявку, а иногда и получить консультацию специалиста. Итог же был один: отдав деньги мошенникам, инвестор не получал ничего.

В целом в схемах с фишингом в качестве приманки часто используются названия крупных известных компаний. По данным отчёта Kaspersky Fraud Prevention, в 2021 г. чаще всего от неправомерного использования бренда страдали глобальные интернет-порталы и онлайн-магазины. На долю каждой из этих двух категорий приходился почти 21% подобных случаев. В 12% случаев использовались названия банков, в 8% — платёжных систем.

Согласно тому же отчёту, чаще всего в 2021 г. злоумышленники пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учётные записи. Доля таких инцидентов составила 73%. В 21% случаев в ход шли боты и средства автоматизации.

«Злоумышленников привлекают горячие темы, особенно связанные с новыми видами заработка. Мошенникам удаётся эффективно использовать приёмы социальной инженерии и вытягивать чужие деньги. К тому же с развитием защитных технологий и ростом уровня цифровой грамотности пользователей мошенники усложняют разработку контента — скрывают следы и «зашумляют» тексты, искажают страницы, чтобы их сомнительное содержимое было трудно отследить. Мы призываем сохранять бдительность, не доверять подозрительным сообщениям в почте, мессенджерах или на просторах сети. Критическое отношение к сомнительным предложениям и использование надёжного защитного решения помогут сберечь деньги, данные и нервы», — сказала Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой скама или фишинговых схем, эксперты «Лаборатории Касперского» и «Райффайзен банка» советуют: не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и SMS; если отправитель вызывает доверие, а содержание сообщения — нет, лучше удостовериться, что сообщение отправил именно тот, о ком вы думаете, например, спросить у человека напрямую голосом, если есть такая возможность; проверять написание адресов сайтов, прежде чем вводить на них данные; использовать надёжное защитное решение, которое предотвратит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт.