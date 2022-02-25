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АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise

Компания «Атом безопасность» и Группа компаний «АЛМИ» завершили испытания на совместимость, подтверждающие корректность работы программного комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы StaffCop Enterprise с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность»

StaffСop Enterprise – это клиент-серверное приложение, для контроля потоков информации и событий системы, а также всех действий сотрудников за рабочим компьютером. Программный комплекс осуществляет сбор и анализ данных, блокировку запрещенных действий и данных, а также способен оповещать о нарушениях политик безопасности. На StaffCop Enterprise выдан сертификат ФСТЭК России № 4234 от 15 апреля 2020 г., решение входит в Единый реестр российских программ (№8828).

AlterOS – это отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Система разработана в соответствии со всеми государственными стандартами, сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Подтвержденная совместимость AlterOS со StaffСop Enterprise предоставляет пользователям данной операционной системы новые возможности для обеспечения защиты и сохранения конфиденциальности как своих личных данных, так и сведений о своих клиентах и партнерах.

«Любые действия, которые совершает пользователь за своим компьютером, несут в себе определенные сведения, получив доступ к которым, злоумышленники могут нанести сильный вред. Это касается посещаемых страниц, вводимых логинов, паролей и банковских сведений. Защищенность от утечки информации необходима, особенно в работе организаций и учреждений, когда приходится сталкиваться с данными других людей. Поэтому мы очень рады технологическому партнерству с компанией “Атом безопасность” и считаем, что подтвержденная совместимость наших продуктов позволит пользователям AlterOS повысить свою информационную безопасность и защитить все данные внутри компьютера или сети», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

«Мы продолжаем развивать свой продукт, уже давно и серьезно зарекомендовавший себя на рынке. Staffcop используют не только коммерческие, но и государственные структуры, поэтому не было никаких сомнений, что, в свое время, будет подтверждена совместимость с набирающей обороты ALterOS. Наши задача остается неизменной – предоставить пользователям продукт, который удовлетворяет запросы клиентов на обеспечение информационной безопасности. Продукт, который легко интегрировать и использовать, и подтвержденная совместимость с AlterOS – это еще один шаг к выполнению нашей задачи», – отметил Иван Федоров, генеральный директор ООО «Атом безопасность».

***

ООО «Атом безопасность» – российский разработчик программных решений в области обеспечения информационной безопасности и контроля действий персонала. Компания более 10 лет мы разрабатывает программы для повышения эффективности работы коммерческих предприятий и государственных служб, направленных на снижение рисков, связанных с внутренними угрозами информационной безопасности.

Группа компаний АЛМИ существует уже более 20 лет и специализируется на разработке импортозамещающего программного обеспечения, системной интеграции и передовых решениях в области цифровой трансформации бизнеса в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

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