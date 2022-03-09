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Eset прекратила поставки новых лицензий в Россию и Белоруссию

Разработчик продуктов цифровой безопасности Eset объявил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в Россию и Белоруссию. При этом представительство бренда в России, странах СНГ и Грузии продолжает работать в штатном режиме и сообщает, что ограничения не повлияют на обслуживание действующих пользователей, а также на продажи в странах представительства за пределами России и Белоруссии.

Все лицензии, приобретенные ранее, а также доступные сейчас в продаже на территории РФ и РБ, функционируют в полном объеме, согласно стандартам Eset. Действующие клиенты могут без ограничений продлить лицензии на антивирусные и другие продукты и пользоваться ими в будущем. Кроме того, доступна дозакупка: расширение количества узлов и переход на старшие решения кибербезопасности бренда. Техническая поддержка пользователей не прекращается, консультации специалистов осуществляются 24/7.

Команда Eset внимательно следит за ситуацией и будет оперативно сообщать об изменениях в поставках лицензионного ПО на рынках представительства в России, СНГ и Грузии.

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