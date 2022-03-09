Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Облака
|

Step Logic подключила «Облако.ру» к Smart SOC

Step Logic подключила провайдера «Облако.ру» к Smart SOC, центру кибербезопасности на базе программной платформы собственной разработки. Помимо непрерывного сбора и хранения событий, обнаружения и оперативного оповещения заказчика об инцидентах информационной безопасности, в задачи специалистов центра входят анализ угроз и предоставление рекомендаций, а также консалтинговая поддержка, детальное расследование и экспертиза.

На сегодняшний день к Smart SOC подключено более 150 источников данных в инфраструктуре заказчика, в числе которых не только операционные системы, сетевое оборудование и средства защиты информации, но и прикладные системы, в том числе виртуализация, оркестрация и автоматизация облачных сервисов. Сбор событий осуществляется с использованием штатных механизмов источников данных, что позволяет снизить воздействие на работу сервисов облачного провайдера. Помимо внутренних, специалисты SOC используют также внешние источники: данные Threat Intelligence, базы геолокационных и регистрационных данных, доменных имён и IP-адресов, сервисы анализа вредоносного кода.

Для хранения и анализа собранных данных применяется программная платформа Security Data Lake, разработанная Step Logic. Она объединяет в одном месте все данные и инструменты Smart SOC, без необходимости интеграции между собой отдельных SIEM-, IRP- и SOAR-решений, как это принято в классической архитектуре. Для анализа данных используются единые язык поисковых запросов, конструктор визуализаций, общие корреляционные правила и модели машинного обучения. Такой подход сокращает время реагирования аналитиков и инженеров Smart SOC, а также снижает эксплуатационные расходы.

Действия по реагированию определяются сценариями мониторинга, разработанными в контексте методологий MITRE ATT&CK и Cyber Kill Chain. По сути, каждый из них — это отдельный алгоритм, нацеленный на противодействие заданному вектору атаки, известным техникам и тактикам злоумышленников. Наиболее актуальные для заказчика сценарии подбираются после комплексного обследования, включающего анализ применяемых на объекте программных платформ, выявление связанных с ними потенциальных угроз, идентификацию необходимых источников событий и данных.

Для взаимодействия с заказчиком применяются автоматические оповещения по электронной почте и в Telegram. Совместное расследование инцидентов и контроль ключевых показателей сервиса осуществляется в интерактивном личном кабинете Smart SOC.

«Программная платформа нашего SOC оснащена гибким корреляционным движком и развитыми функциями машинного обучения для глубокого анализа собранных данных. Все это, вместе с детальными сценариями мониторинга, наработанной практикой их применения и регламентированными рабочими процессами SOC, позволяет в 10 раз снизить количество ложных срабатываний, – сказал руководитель направления Smart SOC Станислав Прищеп. – Ещё одна особенность платформы – это возможность связывать инциденты в цепочки и обнаруживать растянутые во времени целенаправленные злоумышленные действия».

«Расширение пула заказчиков и спектра предлагаемых «Облако.ру» услуг требует соответствующего уровня обеспечения информационной безопасности, особенно в текущей непростой ситуации. Подключение к SOC компании Step Logic стало важным этапом, позволяющим повысить непрерывность и безопасность предоставляемого нами сервиса, – отметил руководитель центра киберзащиты «Облако.ру» Андрей Прищенко. – На текущий момент работы по проекту продолжаются, и нашей следующей целью является развитие полученного в ходе его реализации технического и экспертного потенциала».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Задержан знаменитый хакер, 12 лет назад атаковавший «Аэрофлот». Изъяты техника и деньги

Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных

Новейшие процессоры Intel, которых лишили россиян, оказались насквозь «дырявыми»

В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа

Google и YouTube отключили рекламу в России

Популярную бесплатную почту 9 лет подряд можно было взломать, прислав единственный документ в OpenOffice

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще