Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту
Компания «Интеллектуальная безопасность» готова обеспечить своим клиентам максимально быстрый и комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО.
Продукты Security Vision:
- обладают богатым функционалом
- построены на базе лучших мировых практик и стандартов
- предоставляют возможности развития и роста
- адаптированы под российские реалии и российское законодательство
- позволяют напрямую взаимодействовать с регуляторами для учета всех нормативных требований
- сопровождаются предоставлением оперативной техподдержки
- имеют долгую успешную историю применения для обеспечения киберзащиты крупнейших государственных органов, финансовых и коммерческих структур.
Решения иностранных вендоров, которые можно заменить продуктами на российской платформе автоматизации и оркестрации процессов информационной безопасности Security Vision:
|Страна
|Вендор
|Название решения
|Класс решений
|USA
|Cisco
|SecureX
|SOAR/IRP
|USA
|PaloAlto
|Cortex XSOAR
|SOAR/IRP
|USA
|Fortinet
|FortiSOAR
|SOAR/IRP
|USA
|IBM
|Resilient SOAR
|SOAR/IRP
|USA (Israel)
|Cyberbit
|SOAR/IRP
|USA (Israel)
|Siemplify
|Siemplify SOAR
|SOAR/IRP
|-
|-
|TheHive
|SOAR/IRP
|USA
|Ayehu
|Ayehu Platform
|SOAR/IRP
|USA
|Micro Focus
|ArcSight SOAR
|SOAR/IRP
|Страна
|Вендор
|Название решения
|Класс решения
|USA
|IBM
|OpenPages with Watson (GRC Platform)
|SGRC
|USA
|RSA
|Archer GRC
|SGRC
|USA
|SAS
|OpRisk Management
|SGRC
|Germany
|SAP
|Enterprise Risk Management
|SGRC