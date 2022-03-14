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Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту

Компания «Интеллектуальная безопасность» готова обеспечить своим клиентам максимально быстрый и комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО.

securityvision.jpg

Продукты Security Vision:

  • обладают богатым функционалом
  • построены на базе лучших мировых практик и стандартов
  • предоставляют возможности развития и роста
  • адаптированы под российские реалии и российское законодательство
  • позволяют напрямую взаимодействовать с регуляторами для учета всех нормативных требований
  • сопровождаются предоставлением оперативной техподдержки
  • имеют долгую успешную историю применения для обеспечения киберзащиты крупнейших государственных органов, финансовых и коммерческих структур.

Решения иностранных вендоров, которые можно заменить продуктами на российской платформе автоматизации и оркестрации процессов информационной безопасности Security Vision:

Автоматизация и оркестрация процессов информационной безопасности

Страна Вендор Название решения Класс решений
USA Cisco SecureX SOAR/IRP
USA PaloAlto Cortex XSOAR SOAR/IRP
USA Fortinet FortiSOAR SOAR/IRP
USA IBM Resilient SOAR SOAR/IRP
USA (Israel) Cyberbit SOAR/IRP
USA (Israel) Siemplify Siemplify SOAR SOAR/IRP
- - TheHive SOAR/IRP
USA Ayehu Ayehu Platform SOAR/IRP
USA Micro Focus ArcSight SOAR SOAR/IRP

Процессы комплаенса, управления рисками и аудитов

Страна Вендор Название решения Класс решения
USA IBM OpenPages with Watson (GRC Platform) SGRC
USA RSA Archer GRC SGRC
USA SAS OpRisk Management SGRC
Germany SAP Enterprise Risk Management SGRC

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