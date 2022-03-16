Исследование Eset: 70% российских предпринимателей знают, что их бизнесом интересуются мошенники

Компания-разработчик антивирусных решений Eset провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить отношение российских предпринимателей к информационной безопасности компаний.

По результатам опроса только треть респондентов (28%) думают, что их бизнес вряд ли станет жертвой хакеров. Эта группа респондентов считает, что злоумышленники заинтересованы только в крупном бизнесе с большим оборотом, и не знают о существовании их компании.

Однако большинство участников исследования (70%) все же уверены, что их бизнес — безусловный предмет интереса для ИБ-преступников. Эта часть опрошенных отметила, что малые и средние предприятия — легкие жертвы для мошенников. Остальные затрудняются ответить на этот вопрос.

Оценивая вероятность хакерских атак на свой бизнес, большинство владельцев МСБ (58%) думают, что киберугроза малая, но все-таки допустимая. Еще треть (32%) видят вполне реальный шанс подвергнуться взлому. И только 10% респондентов полностью исключают возможность хакерской атаки.

Несмотря на обеспокоенность, владельцы компаний предпринимают минимальные действия, чтобы избежать атак, подвел итоги опроса руководитель корпоративных проектов Eset Иван Аносов.

«Так, самым распространенным способом повысить информационную безопасность бизнеса стала установка антивирусного ПО на рабочие устройства (в 86% случаев). Реже в компаниях внедряют ПО, предотвращающие утечки данных (в 47% случаев), обучают сотрудников базовым правилам ИБ (в 37% случаев) или следят за своевременной модернизацией рабочего оборудования (в 36% случаев)», — отметил Иван Аносов.

В целом российские предприниматели оценивают уровень защищенности своего бизнеса как средний (44%) или как минимальный (35%). Прочие респонденты думают, что их предприятие защищено отлично (в 16%), остальные 5% не уверены в защите вовсе или затрудняются ответить на вопрос.