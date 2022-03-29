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«Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году

«Столото» и компания Group-IB в 2021 г. обнаружили и заблокировали 23685 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовали бренд «Столото». Из них 22590 пришлось на мошеннические сайты, 1021 — фейковые аккаунты и группы в соцсетях, 74 — фейковые мобильные приложения, также выявлено пять почтовых адресов, с которых велась фишинговая рассылка.

По данным аналитиков Group-IB, активность мошенников, работающих в сегменте лотерей, значительно выросла во втором полугодии 2021 г. — аферисты активизировались во время новых волн коронавируса и введенных ограничений. Если с января по июнь было заблокировано всего 7306 мошеннических сайтов, то за период с июля по декабрь этот показатель уже достигал 15284. Также вдвое увеличилось число замаскированных под бренд «Столото» мобильных приложений: с 25 приложений в первом полугодии 2021 г. до 49 приложений во втором полугодии 2021 г. Большой рост наблюдался среди фейковых страниц и групп в социальных сетях. Если за первые полгода было обнаружено всего 127 таких ресурсов, то за второе полугодие 2021 г. – уже 894.

Одной из тенденций 2021 г. стало использование мошенниками наряду с классическим фишингом и сайтами-клонами «гибридных схем» — в них наряду с традиционным фишингом задействованы фейковые мобильные приложения, а также переписки в мессенджерах с представителями «гослотерей».

«Уровень вовлеченности граждан в цифровое пространство ежегодно увеличивается, соответственно растёт и количество попыток мошеннических действий. Однако борьба с интернет-мошенничеством всегда стоит во главе угла для «Столото». Эту работу мы ведем 365 дней в году в режиме 24/7 совместно с партнерами и правоохранительными органами. Наше слаженное взаимодействие позволяет эффективно и своевременно устранять риски для потребителей, бороться с мошенническими схемами. Кроме того, мы постоянно совершенствуем свою работу в этом направлении, что позволяет успешно противостоять интернет-мошенникам», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, в состав которого входит «Столото».

«Популярность лотерей с каждым годом увеличивается, что неизменно привлекает внимание мошенников и параллельно требует от распространителя гослотерей повышенного внимания к безопасности, — сказал Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection. — В рамках нашего партнерства со «Столото» мы анализируем десятки различных источников, в том числе доменные имена, контекстную рекламу, поисковую выдачу, магазины мобильных приложений. Все потенциально подозрительные сайты и аккаунты в соцсетях, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках полностью автоматизированно блокируются с помощью высокотехнологичной платформы Group-IB Digital Risk Protection».

«Столото» и Group-IB напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение «Столото» и сайт www.stoloto.ru; никому не сообщайте коды из SMS и push-уведомлений; данные карты: PIN- и CVV-коды; персональные данные; если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в «Столото». Иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу; при покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей; пользуйтесь антивирусными программами.

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запросят код из SMS для отмены как бы «совершенных мошеннических операций»; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удалённого доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов России и Министерство спорта России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Перечисленные целевые отчисления от лотерейной деятельности в бюджет общим накопительным итогом на конец 2021 г. составили 17,6 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на конец 2021 г. составил 37,2 млрд руб.

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