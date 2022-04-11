«СерчИнформ» импортозаместит западные лицензии бесплатно

Компания «СерчИнформ» – российский разработчик ИБ-решений – объявила об акции: вендор предлагает заказчикам заменить лицензии иностранных DCAP- (Varonis, Imperva, Netwrix и др.) и SIEM-систем (ArcSight, QRadar, Splunk и др.) бесплатно при оплате годовой техподдержки. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В компании считают, что это поможет заказчикам легче пройти процесс экстренного импортозамещения, особенно по тем классам решений, где проникновение зарубежных продуктов высоко. Так, например, иностранные SIEM-системы занимают порядка 60% рынка. Даже те компании, которые довольны зарубежными продуктами, опасаются, что внезапно не смогут ими пользоваться.

«Западные игроки приостановили свою работу на территории России, при этом бросили добросовестных заказчиков в один из самых непростых моментов: заказчики остались без защиты, раньше времени прекратили действие оплаченные лицензии, не работает техподдержка, не проходят оплаты и т.д., – отметил председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев. – Получается, российские компании должны экстренно искать замену иностранным ИБ-продуктам, и параллельно изыскивать бюджет, чтобы второй раз закупить лицензии ПО. Это, по моему мнению, крайне нечестно. При этом на заказчиков давят и другие факторы: из-за роста риска внутренних и внешних инцидентов регуляторы ужесточают требования к защите; вышел указ президента о запрете на закупку иностранного софта на объекты КИИ. В этой ситуации мы решили не брать с клиентов повторно деньги за покупку лицензий, и поставлять софт по цене годовой техподдержки»,

«Мы выпустили первый российский DCAP еще в 2019 году и не просто сделали «кальку» с западного продукта, как это делают некоторые игроки, а создали уникальное решение и обошли западных конкурентов в определенном функционале. Например, реализовали возможность блокировать доступ и пересылку конфиденциальных файлов в любых приложениях, – сказал руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – А наша SIEM-система разрабатывалась как коробочное решение, не требующее написания сложных правил корреляции и, соответственно, найма дорогостоящих специалистов, которые будут эти правила писать. “СерчИнформ SIEM” поставляется с набором предустановленных правил и разворачивается на инфраструктуре заказчика от шести часов. Все это говорит о том, что в сфере ИБ нам есть чем заменить западные продукты, есть на рынке аналоги не просто равноценные, но и с более полезным и интересным функционалом».

Представители вендора отметили, что акция по бесплатному импортозамещению лицензий иностранного ПО продлится до 1 июля 2022 г.

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Компания «СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт». Ее клиенты – более 3000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Команда разработчиков с 1995 г. создавала технологии поиска по неструктурированным данным, в 2004 г. начала разработку решений по информационной безопасности. Сегодня в активе команды – продукты и услуги для комплексной защиты от внутренних угроз на всех уровнях корпоративных информационных систем.