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Эксперты Stormwall спрогнозировали новую волну DDoS-атак на российские компании

Специалисты компании Stormwall, которая специализируется на защите бизнеса от кибератак, предупреждает, что на с 1 по 10 мая 2022 г. число DDoS-атак на российские компании, в частности банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей может существенно возрасти. Прежде всего, атаки будут направлены на вебсайты, мобильные приложения и ИТ-инфраструктуру (сети, DNS-серверы и другие публичные сервисы) российских организаций.

В связи с напряженной политической ситуацией в ряде Telegram-каналов активно размещаются призывы совершать атаки на российские компании, публикуются инструкции по организации атак, и хакеры обмениваются инструментами для их запуска. Во время майских праздников многие компании не способны быстро реагировать на атаки, поскольку основная часть ответственных за это сотрудников находится не на рабочем месте. В этот период компаниям становится трудно отследить подозрительную активность и необычную нагрузку на ресурсы без надежной DDoS-защиты и дежурных специалистов. Зная, что защита многих российских компаний в майские праздники ослаблена, киберпреступники пытаются использовать ситуацию в свою пользу и усиленно атакуют ИТ-инфраструктуру организаций.

Чтобы обезопасить сетевую инфраструктуру от DDoS-атак, эксперты Stormwall рекомендуют использовать профессиональные комплексные решения по защите от DDoS-атак и назначить дежурных специалистов, которые будут мониторить ситуацию и оперативно реагировать на киберинциденты.

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