«ИнфоТеКС» выдал отечественным компаниям более 10 тыс. бесплатных лицензий на продукты для защиты информации

Завершилась акция «За безопасность!», в рамках которой «ИнфоТеКС», российский вендор в сфере информационной безопасности, безвозмездно передал свыше 10 тыс. лицензий на свои продукты.

За время акции было получено около 300 заявок от российских компаний, среди которых как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные организации с распределенной инфраструктурой. Участники акции получили лицензии сроком на шесть месяцев на продукты для защиты каналов связи, для защиты рабочих станций и серверов, системы обнаружения вторжений и др. Наибольший интерес заказчики проявили к программным комплексам для защиты рабочих мест пользователей ViPNet Client 4 for Windows и ViPNet Client 4U for Linux, универсальному программному комплексу для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet PKI Client и программному модулю доверенной загрузки ViPNet SafeBoot.

«Мы запустили акцию «За безопасность!» в начале апреля, когда крупные международные производители средств информационной безопасности приостановили свою работу в России, причем именно в этот момент давление со стороны киберпреступников ощутимо выросло. Итоги акции показали, что паники на отечественном рынке нет, идет планомерный поиск продуктов, способных заместить зарубежные аналоги без потерь в функциональности, — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС». — Российские компании готовы к системному поэтапному импортозамещению. Те, кто этого еще не сделал, находятся в поиске оптимального решения. Стало очевидным, что защиту информации впредь можно доверять только отечественным производителям. Опыт наших заказчиков подтверждает, что миграция на отечественные решения может иметь значительные преимущества».

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации.

Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.