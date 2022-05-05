Исследование «Одноклассников»: 31% пользователей Рунета записывают свои пароли в блокнот или на бумажку

Ко Всемирному дню паролей, который отмечается в первый четверг мая, «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос пользователей из восьми федеральных округов России. В ходе исследования они выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных. Исследование было проведено методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1109 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка репрезентативна аудитории Рунета). Об этом CNews сообщили представители VK.

Итоги опроса показали, что практически каждый второй опрошенный (49%) задает в своих паролях номера телефонов, инициалы, даты рождений. Более того, 20% опрошенных устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18% используют два типа паролей: для «важных» – более сложный, для «не очень важных» – несложный типовой, чтобы не забыть. Двухфакторную аутентификацию при авторизации используют только 15% респондентов из всей базы опрошенных. Лишь 21% пользователей следуют рекомендациям по созданию надежного пароля, а 5% соглашаются на «пароль-абракадабру», который предлагают сайты при регистрации.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают, что задают достаточно сложный пароль для доступа к различным интернет-сервисам, остальные 29% признаются, что их пароль им кажется слишком простым. Чем моложе люди, тем чаще они отвечали в опросе, что устанавливают сложные пароли: респонденты до 34 лет чаще других считают, что создают сложные пароли, в отличие от людей в возрасте 45 и старше.

«Использование одинаковых паролей на разных сервисах – это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации. Например, при регистрации или смене пароля в “Одноклассниках” система не даст установить небезопасный пароль – пользователь не перейдет на следующий шаг, пока не придумает достаточно сложный набор букв, цифр и символов, которые нельзя подобрать перебором. Каждый раз при вводе пароля пользователем наши алгоритмы оценивают: эта попытка входа совершена владельцем или кем-то другим. При этом мы видим тренд на безопасность среди пользователей: в сравнении с прошлым годом количество аккаунтов, к которым применяют двухфакторную аутентификацию, выросло на 25%», – сказала Александра Сватикова, эксперт по информационной безопасности в «Одноклассниках».

Результаты исследования также показали, что предпринимают пользователи Рунета, чтобы не забыть свои личные данные для входа в различные интернет-сервисы. Например, 31% респондентов записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, 15% используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8% создают заметки в компьютере или телефоне.

Из всех опрошенных 58% пользователей не делятся своими данными для авторизации ни с кем. Остальные передают их преимущественно близким людям: 21% – супругам или партнерам, 11% – нескольким членам семьи, 7% – лучшему другу или подруге, 4% – другим людям. Интересно, что женщины чаще мужчин отдают свои личные данные родственникам (15% и 8% соответственно).

Более половины (53%) опрошенных сталкивались со взломом интернет-ресурсов как минимум один раз в жизни. Из них 51% восстанавливали доступ с помощью услуги восстановления пароля, 29% – с помощью обращения в службу поддержки, 26% – с помощью дополнительных вопросов (имени домашнего животного, девичьей фамилии матери и т. д.). Не смогли вернуть доступ к своему профилю и не предпринимали для этого никаких попыток лишь 13% респондентов.

Ежедневно в Службу поддержки «Одноклассников», по данным соцсети, поступает свыше 14 тыс. обращений по вопросам утраченного доступа к профилю. При этом реакция саппорта с момента создания заявки составляет 10 секунд. Служба поддержки восстанавливает профиль в 35% случаев, при этом в 85% из них участвует чат-бот.

Всемирный день паролей призван привлечь внимание к необходимости надежной защиты своих данных и информационной гигиене пользователей. «Одноклассники» особенно много работают над тем, чтобы обеспечить безопасность пользователей в работе с соцсетью и упростить их опыт взаимодействия со Службой поддержки. К примеру, осенью 2021 г. соцсеть перевела все обращения неавторизованных пользователей на бота и ускорила работу над восстановлением доступа к профилю в несколько раз.