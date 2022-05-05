Песочница Dr.Web vxCube – новый облачный сервис уже на площадке Softline Store

Компании «Доктор Веб» и Softline сообщили о появлении в онлайн-супермаркете Softline Store еще одной отечественной антивирусной разработки — интерактивного анализатора вредоносных объектов Dr.Web vxCube. Об этом CNews сообщили представители Softline Store.

Песочница vxCube исследует подозрительные файлы на предмет вредоносности, формирует подробный отчет и, в случае необходимости, предлагает утилиту для лечения «инфекции». Работа сервиса происходит в конфиденциальной среде, утечка информации исключена. Dr.Web vxCube станет полезным инструментом для специалистов по информационной безопасности и киберкриминалистов.

Процесс работы песочницы полностью контролируется пользователем, который задает желаемое время проверки и может удаленно — через интерфейс Dr.Web vxCube — наблюдать за ходом анализа и даже влиять на процесс, подключившись к анализатору через Virtual Network Computing (VNC). По результатам анализа Dr.Web предоставляет пользователю отчет. При необходимости отдельно можно получить консультацию вирусных аналитиков и заказать расследование инцидентов, выявленных в процессе анализа.

Основные возможности Dr.Web vxCube:

- удаленная онлайн-проверка подозрительных объектов на вредоносность в изолированной среде на серверах Dr.Web;

- анализ удаленных сетевых ресурсов на вредоносность с использованием баз Родительского контроля Dr.Web;

- возможность воспроизведения любого действия подозрительного объекта в виртуальной среде для наблюдения за ним;

- технический отчет о поведении вредоносной программы (в том числе в видеоформате), а также карта ее сетевой активности по результатам проверки;

- отчеты о предыдущих проверках в личном кабинете пользователя;

- возможность интеграции с внутренними системами компании и получение автоматического ответа о вредоносности файла;

- возможность формирования специальной утилиты на базе Dr.Web CureIt! для нейтрализации конкретной угрозы, обнаруженной Dr.Web vxCube.

Начальник отдела по работе с партнерами компании «Доктор Веб» Светлана Теодорович: «Dr.Web vxCube во многом превосходит аналогичные песочницы зарубежной разработки. Например, наши специалисты не нашли ни одного работоспособного способа обнаружить запуск в нашей песочнице со стороны анализируемого образца. Вредоносная программа не имеет никаких шансов догадаться, что ее исследуют и, соответственно, «замаскироваться». Кроме того, наше решение позволяет сформировать гораздо более подробный, чем у конкурирующих сервисов, отчет, а значит — детально анализировать действия ВПО и эффективно планировать меры борьбы с ним».

Директор по маркетингу Softline Ecommerce Андрей Тельный: «Продукт Dr.Web vxCube представлен в двух вариантах — облачный и ПАК (on-premise) с лицензированием на 12, 24 или 36 месяцев по числу проверяемых файлов при облачном использовании и на неограниченное количество проверяемых файлов в случае приобретения лицензии для ПАК».

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Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году оборот Softline достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.