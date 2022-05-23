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«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на Vipnet PKI Client

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСБ России о соответствии Vipnet PKI Client требованиям к СКЗИ классов КС1, КС2 и КС3 (для исполнений 1, 2 и 3 соответственно) и требованиям к средствам электронной подписи (ЭП), установленным для классов КС1, КС2 и КС3 (для исполнений 1, 2 и 3 соответственно). Vipnet PKI Client в исполнениях 1, 2 и 3 может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Vipnet PKI Client — универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых ключей, основными функциями которого являются генерация ключей ЭП, формирование и проверка ЭП, шифрование данных, а также организация защищенных TLS-соединений.

Новые возможности Vipnet PKI Client версии 1.6.0 для ОС Windows: в состав продукта включена новая версия средства криптографической защиты информации Vipnet CSP 4.4.2; добавлен новый компонент Vipnet PKI Client — Cloud Unit, обеспечивающий совместную работу с Vipnet PKI Service в сценариях, при которых ключ ЭП хранится на сервере подписи; обеспечена поддержка физических токенов в сценариях работы TLS Tunnel.

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