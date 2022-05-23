«Сёрчинформ» создала видеокурс по информационной безопасности для лоукостера «Победа»

«Сёрчинформ» подготовила обучающий видеокурс для сотрудников авиакомпании «Победа» по теме защиты личных и корпоративных данных. Ведущий аналитик «Сёрчинформ» Леонид Чуриков рассказал в рамках курса, какими методами для кражи информации пользуются мошенники и как сотрудники неумышленно способствуют этому, а также поделился советами, как не попасться на уловки и защитить личные и корпоративные данные. Эксперт подробно остановился на информации о фишинге – самом опасном виде социальной инженерии, уделил внимание вопросам надежности паролей и защите электронной почты.

«Вопрос ИБ-грамотности сотрудников сегодня актуален для любой компании. Учитывая возрастающее количество утечек персональных данных в сеть, нужно регулярно напоминать специалистам о возможных рисках при использовании цифровых технологий. Наш давний партнер в области средств защиты информации оказал помощь в подготовке видеокурса, который сможет ответить на главные вопросы в защите личных и корпоративных данных, а также научить распознавать уловки мошенников, чтобы не допускать ошибки при работе с информацией. Специалисты «Сёрчинформ» предоставили хороший материал, который планируем распространить на всех сотрудников нашей компании», – прокомментировал начальник отдела ИЭБ авиакомпании «Победа» Андрей Масалков.

«Сёрчинформ» и «Победа» планируют продолжить сотрудничество по обучению сотрудников. В рамках договоренностей курс будет расширен новым обучающим контентом по информационной безопасности для повышения квалификации ИБ-специалистов.

«Мы много лет реализуем образовательные инициативы в области информационной безопасности, в «Сёрчинформ» работает собственный учебный центр. Раньше мы фокусировали внимание на повышении квалификации ИБ-специалистов. В последние же годы сосредоточились на обучении рядовых пользователей: государственных служащих, сотрудников частных компаний. Только за 2021 г. основам информационной безопасности было обучено более 20 тыс. госслужащих. Без регулярного повышения уровня грамотности пользователей сегодня нельзя обеспечить полноценную безопасность, поэтому мы рады, что компании отзываются на наши предложения провести обучение и даже сами инициируют совместные проекты», – сказал Леонид Чуриков, ведущий аналитик «Сёрчинформ» и преподаватель курса.