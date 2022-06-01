ВI.ZONE открыла предварительную регистрацию на платформе bug bounty

Платформа поможет повысить защищенность ИТ-активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Релиз запланирован на лето. Предрегистрация уже открыта.

Платформа BI.ZONE для программ bug bounty — это хаб между компаниями, которые хотят непрерывно проверять уровень защищенности своих сервисов, и независимыми исследователями (багхантерами), которые получат вознаграждение за найденные уязвимости.

Платформа устранит организационные трудности, которые возникают при запуске программ bug bounty: поиск независимых исследователей безопасности, оформление сотрудничества и проведение оплат. Для компаний BI.ZONE предлагает помощь с верификацией найденных уязвимостей. Этим займутся сертифицированные эксперты, которые ежедневно обеспечивают безопасность ИТ-инфраструктур крупнейших организаций.

Каждая компания, записавшаяся в лист предрегистрации, сможет заранее подготовить свою программу bug bounty при поддержке специалистов BI.ZONE. Таким образом, получится определить спектр работ по поиску уязвимостей и в зависимости от их уровня разработать оптимальный размер вознаграждения. В результате программа станет интереснее для исследователей и в то же время эффективнее для компании.

Багхантерам благодаря платформе будет комфортнее проводить исследования безопасности. Они смогут сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех.

Те багхантеры, которые запишутся в лист предрегистрации, будут первыми узнавать новости, а некоторые даже поучаствуют в бета-тестировании платформы. Также для них предусмотрены закрытые встречи и активности с розыгрышем билетов на конференцию OFFZONE 2022.

«Наш проектный опыт показывает, что каждая третья компания имеет низкий уровень защищенности веб-приложений. И это только одно направление, а кроме веб-приложений, у бизнеса еще много областей, где требуется укреплять кибербезопасность. Программы bug bounty позволяют обеспечить регулярные проверки цифровых активов на устойчивость к кибератакам, а платформа поможет быстро запустить программу, взяв на себя организационные вопросы, — сказал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE. — Что касается независимых исследователей, сейчас половина из них не сообщают о найденных уязвимостях по разным причинам: не знают, какой будет реакция, сколько месяцев этот вопрос будет рассматриваться. Не всегда понятно даже то, куда именно обращаться, особенно если речь о госучреждениях».

BI.ZONE запустила разработку платформы в начале 2021 г., релиз запланирован на лето 2022 г.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.