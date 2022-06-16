BI.ZONE проверила уровень защищенности цифровой платформы Atomyze RU

Компания по управлению цифровыми рисками BI.ZONE выполнила анализ защищенности мобильных приложений на базе Android и iOS, а также веб-приложения «Площадка токенизации активов Atomyze RU». Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Специалисты BI.ZONE провели комплексный анализ защищенности Atomyze RU — первой в России платформы со статусом оператора информационной системы по управлению ЦФА (цифровыми финансовыми активами) (запись в реестре Банка России № 1).

«Финансовый сектор всегда был и остается наиболее интересным для киберпреступников. Именно поэтому анализ защищенности необходим: он позволяет заранее узнать об уязвимостях исследуемых приложений и устранить потенциальные угрозы. Наши специалисты провели несколько стресс-сценариев действий потенциальных злоумышленников. Мы рады помочь Atomyze RU повысить общий уровень защищенности площадки», — сказал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE.

«Безопасность личных данных клиентов — один из наших приоритетов. Компания Atomyze RU входит в экосистему, которая работает с цифровыми активами по всему миру. Мы серьезно подходим к защищенности наших активов от цифровых угроз и внедряем все предоставленные по итогам работ рекомендации», — отметил Артем Сычев, эксперт в сфере информационной безопасности, консультирующий Atomyze RU.

***

Atomyze RU — универсальный конструктор, интегратор и биржа цифровых прав для всех отраслей экономики. Платформа открыта для юридических и физических лиц, а также позволяет использовать новые инструменты для бизнеса. В основе работы использует технологию распределенного реестра и смарт-контрактов. Продукты и сервисы платформы позволяют эмитентам ускорить процесс привлечения инвестиций за счет выдачи, реализации и исполнения ЦФА, а инвесторам — безопасно размещать инвестиции за счет приобретения ЦФА.

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.