Санкт-Петербург и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности

16 июня 2022 г. в рамках рабочей встречи Губернатора Александра Беглова с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским Санкт-Петербург и ПАО «Ростелеком» заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар».

Соглашение подписали председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова и вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

Целью соглашения является научно-техническое сотрудничество и поиск перспективных программных и аппаратных разработок в области информационной безопасности.

В ходе сотрудничества Комитет по информатизации и связи и «Ростелеком» планируют организовать информационный обмен в сфере аналитических исследований рынка, актуальных киберугроз и новых технологий по защите от них. Организации будут совместно заниматься поиском, апробацией и исследованием новых конкурентоспособных решений, способных занять свою нишу в отрасли кибербезопасности.

«Сейчас рынок кибербезопасности как никогда нуждается в сильных драйверах. В России очень много сильных команд, развивающих собственные технологии, с которыми очень важно выстраивать взаимодействие. Для этого мы привлекаем экспертные организации в регионах, и я уверен, сотрудничество с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга будет очень плодотворным в этой сфере», – сказал вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Партнеры также планируют расширять взаимодействие в рамках совместных мероприятий, ориентированных на ИТ- и ИБ-компании, а также различных рабочих групп и отраслевых объединений.

«Я уверена, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Комитетом по информатизации и связи и ПАО “Ростелеком” позволит достигнуть высоких показателей в сфере цифровой трансформации, определить основные направления стратегии информационной безопасности Санкт-Петербурга. В целях противодействия компьютерным атакам на информационные системы и ресурсы города в настоящее время планируются мероприятия по созданию ведомственного центра кибербезопасности. Взаимодействие с ведущими компаниями в сфере информационной безопасности позволит обеспечить построение эффективной системы защиты информационных ресурсов города», – отметила председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

***

«РТК-Солар» — национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.